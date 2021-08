Západ dál evakuuje Kábul, Afghánistán je pod kontrolou Tálibánu

"Uznávám, že Tálibán má nad zemí kontrolu. Myslím tím, že nemusíte být politologové, abyste viděli, kde si stojíme," řekl stanici Sky News Wallace, podle kterého se však nedávno stažené vojenské síly Británie a NATO do Afghánistánu nevrátí.

Ministr obrany zároveň uvedl, že vojenská část letiště v Kábulu je zabezpečená a Londýn dělá vše pro to, aby evakuoval britské občany a Afghánce napojené na Británii. Cílem Británie je denně evakuovat 1200 až 1500 lidí.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová stanici France Info řekla, že první francouzská letecká evakuace by měla být hotová ještě dnes. Evakuovány budou desítky francouzských občanů včetně diplomatických zaměstnanců.

Prioritou Francie je "evakuovat své občany, evakuovat personál, který zemi poskytl významné služby svou každodenní pomocí a také udělat maximum pro ochranu osob, které brání práva, lidská práva, novináře, umělce, všechny ty, kteří jsou oddáni těmto hodnotám, které bráníme po celém světě," uvedla Parlyová.

Armáda využije zejména dvě přepravní letadla francouzských sil - Lockheed C-130 a Airbus A400M. Ta v neděli večer a dnes ráno odletěla z Francie na vojenskou základnu ve Spojených arabských emirátech. Odtud poletí do Kábulu a s evakuovanými nazpět do SAE.

Švýcarsko dnes oznámilo, že z Kábulu evakuovalo tři zaměstnance rozvojové agentury. "Jsou na cestě do Švýcarska," oznámil švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis na twitteru. "Tvrdě za těch nejtěžších podmínek pracujeme na tom, abychom evakuovali místní pracovníky," dodal Cassis. "Několik" letů do Afghánistánu plánuje i Nizozemsko, podle tamní ministryně obrany Ank Bijleveldové je na cestě do Kábulu již jedno letadlo.

Svou ambasádu v afghánském hlavním městě dnes bezodkladně kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo Finsko, evakuace diplomatů bude následovat. Okolo dvou desítek zaměstnanců velvyslanectví dnes z Kábulu do katarské metropole Dauhá převezlo Švédsko.

Na letišti v Kábulu čekají na evakuaci i všichni zaměstnanci španělských úřadů, a to jak španělští občané, tak Afghánci, oznámil dnes španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska.

Itálie, která měla v Afghánistánu jedno z nejpočetnějších zastoupení, evakuovala 70 zaměstnanců kábulského velvyslanectví a afghánských zaměstnanců. Ti podle letového plánu dorazí do Říma během dneška, napsala agentura Reuters. Na palubě bylo podle svědků i 20 afghánských zaměstnanců ambasády a jejich rodiny, včetně žen a dětí.

Před postupem Tálibánu na Kábul bylo do Itálie převezeno 228 Afghánců. Podle víkendových zpráv italských médií na evakuaci čeká dalších 390 afghánských občanů, úřady jejich počet odmítly zveřejnit.

Na 243 afghánských spolupracovníků a jejich blízkých jsou připraveni evakuovat Portugalci, kterým s evakuací pomáhá NATO. Podle portugalského ministra obrany Joaa Gomese Cravinha je to proto, že armáda jihoevropské země nemá vlastní dostatečné vojenské kapacity.