Britský premiér Andy Burnham v pondělí před poslanci v parlamentu podle BBC prohlásí, že přelomová dohoda s Evropskou unií, kterou v pátek uzavřel v Bruselu, přináší velmi reálnou vyhlídku, že příští desetiletí bude pro Británii mnohem lepší než to uplynulé. Dohodu označuje za volbu mezi nefunkčním dosavadním stavem a změnou a chce ji představit jako největší opatření na podporu hospodářského růstu v tomto volebním období parlamentu, přičemž opakuje své tvrzení, že by mohla britské ekonomice přinést sedmnáct miliard liber.
Premiér ujednání v pátek popsal jako oboustranně výhodnou dohodu s Evropskou unií týkající se britského vývozu potravin, obchodování s emisemi a programu pracovních a zkušenostních pobytů pro mladé lidi. Od té doby se však na plán snesla vlna kritiky z řad politiků a jeden z bývalých premiérů vyzval Burnhama, aby se od brexitu posunul dál.
Burnham ve svém projevu řekne, že možnost udělat tlustou čáru za desetiletím tápání a rozdělení má Británie ve svých rukou a měla by ji využít. Zároveň vykreslí tento krok jako volbu mezi zmírněním tlaku na životní náklady a dalším růstem cen potravin či mezi vytvářením příležitostí pro mladé lidi a jejich odepíráním. Podle jeho názoru průzkumy veřejného mínění ukazují, že britská veřejnost si přeje užší vazby s Evropskou unií a dohoda tento požadavek naplňuje.
Páteční oznámení ale narazilo na ostrou kritiku opozičních předáků. Předsedkyně Konzervativní strany Kemi Badenochová označila dohodu za nespravedlivou, protože britští zemědělci by se nově museli řídit pravidly přijatými v Bruselu. Zpochybnila také analýzu ministerstva financí, o níž Burnham řekl, že naznačuje přínos až půl procentního bodu k britskému hrubému domácímu produktu, což premiér označil za vzpruhu sedmnácti miliard liber pro ekonomiku. Badenochová ho obvinila, že si toto číslo vycucal z prstu, a dodala, že jediné modelování, které s takovým údajem podle ní pracuje, hovoří o nule procent.
Předseda strany Reform UK Nigel Farage označil dohodu za velmi dobrý den pro Evropskou unii a dodal, že jde o snahu ponížit jediný členský stát, který měl odvahu říci, že nechce být její součástí a dokáže si vládnout sám. Farage, který patřil k hlavním tvářím kampaně za odchod Británie z unie v roce 2016, na sociální síti rovněž napsal, že Burnham je stejně jako každý premiér před ním naprostý podvodník a pouze jeho strana ukončí nekonečnou zradu britského lidu.
Během víkendu se k dohodě kriticky vyjádřili i bývalí premiéři včetně Theresy Mayové, Tonyho Blaira a Rishiho Sunaka. Mayová, která během svého působení v čele vlády vedla tři roky jednání o brexitu, uvedla, že je dohodou zděšena, a varovala, že by se Burnham měl posunout dál. Tony Blair, který byl výrazným odpůrcem odchodu z Evropské unie, řekl listu The Sunday Times, že by se Británie měla do unie vrátit pouze tehdy, pokud projde reformami a umožní větší inovace v oblasti technologií.
Bývalý premiér Sunak varoval, že opětovné otevření debaty o návratu do Evropské unie by se mohlo stát obrovským rozptýlením pro současnou labouristickou vládu. V rozhovoru pro stanici Sky News, jehož plná verze má být odvysílána v úterý, podotkl, že toto téma je zjevně rozdělující a minule pohltilo veškerou pozornost.
Badenochová v pondělí vystoupí na výroční konferenci Konfederace britského průmyslu, kde dohodu označí za příšernou a řekne, že premiér by měl v podpoře růstu mířit mnohem výše. Na téže konferenci má Farage varovat, že užší vztahy s Evropskou unií budou pro britské podniky katastrofou a návrat do unie dopadne na malé firmy, které s Evropou ani neobchodují, zvýšenou byrokracií, náklady na plnění předpisů a pravidly z Bruselu, o něž nikdo nestál.
Premiér v pátek uvedl, že v nadcházejících měsících se obě strany pokusí vést neformální diskuzi o možnostech dlouhodobého vztahu Británie s Evropskou unií. Zároveň jasně řekl, že uzavřená dohoda je pravděpodobně hranicí toho, čeho lze v tomto volebním období parlamentu dosáhnout vzhledem k krokům nutným k jejímu provedení, s tím, že rozhodnutí o dlouhodobém vztahu by měl učinit až příští parlament.
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Zdroj: Libor Novák