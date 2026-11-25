Klimatické změny a klimatický jev El Niño mohou činit povětrnostní rizika v letectví častějšími a nebezpečnějšími. Jako příklad web CNN uvádí incident z 1. listopadu, kdy ve 12:47 místního času ohlásil druhý pilot soukromého letounu Learjet 60 na trase z texaského Austinu na Bahamy slabou námrazu na letadle a mírné turbulence a necelé dvě minuty nato vyslal nouzové volání, když stroj zamířil k zemi a narazil do silnice na Floridě, přičemž zahynulo všech devět osob na palubě.
Vyšetřovatelé stále zjišťují příčiny tragédie, ale zaměřují se mimo jiné na počasí, jelikož námraza a turbulence patří k největším leteckým rizikům. Letadla jsou konstruována pro široké spektrum podmínek a piloti mají k dispozici předpovědi, palubní radary i řízení letového provozu, přesto se mohou dostat do náročných atmosférických situací, které se obtížně předpokládají, a s oteplováním planety a dopady téměř rekordně silného jevu El Niño se některá z těchto rizik jeví jako nepředvídatelnější a potenciálně zrádnější.
Let aerolinií Singapore Airlines číslo SQ321 z Londýna do Singapuru v květnu 2024 zasáhly nad Barmou silné turbulence, kdy letoun náhle klesl a vymrštil cestující, jejich věci, nádobí i příbory po kabině. Stroj musel nouzově přistát v thajském Bangkoku, více než sedmdesát lidí utrpělo zranění a třiasedmdesátiletý Brit zemřel na pravděpodobný infarkt.
Turbulence patří pro piloty k nejhůře předvídatelným meteorologickým jevům a vznikají narušením proudění v atmosféře například při obtékání hor či bouřek. Za zřejmě nejnebezpečnější se považují turbulence v čistém ovzduší, které se zdánlivě objevují odnikud a běžný palubní radar je neodhalí; způsobuje je střih větru, tedy prudká změna rychlosti nebo směru proudění, často poblíž tryskového proudění ve výšce zhruba pěti až sedmi mil nad zemským povrchem.
Přibývá důkazů, že klimatické změny četnost turbulencí v čistém ovzduší zvyšují, protože se při oteplování planety zvětšují teplotní rozdíly ve vyšších vrstvách atmosféry mezi póly a rovníkem a rychlost větru více kolísá. Podle studie z roku 2023 vzrostly silné turbulence v čistém ovzduší nad severním Atlantikem od zahájení satelitních pozorování v roce 1979 o pětapadesát procent a na některých místech se mohou v příštích desetiletích ztrojnásobit, pokud se nezlepší předpovědi, jak uvedl profesor atmosférických věd na univerzitě v anglickém Readingu Paul Williams.
Svou roli hraje také přirozený klimatický cyklus El Niño, který zvyšuje střih větru v letových hladinách. Během mimořádně silného El Niña v zimě let 1997 a 1998 přibylo hlášení pilotů o turbulencích zejména nad Spojenými státy a severním Atlantikem a Williamsův výzkum zjistil zhruba dvacetiprocentní nárůst střihu větru během takových epizod, což podle něj nepochybně povede k výrazně většímu množství mírných i silných turbulencí.
Riziko zranění je nicméně nízké zejména u velkých dopravních letadel konstruovaných tak, aby turbulence pohltila a mohla jim pružit křídla. Úmrtí na palubě letu do Singapuru je pokládáno za první oběť na komerčním letu po desetiletích, jejíž příčinou byly výhradně turbulence; předchozí takový případ byl zaznamenán v prosinci 1997 uprostřed silného El Niña, kdy let společnosti United Airlines z Tokia do Honolulu zasáhly silné turbulence v čistém ovzduší nad západním Pacifikem a zemřela dvaatřicetiletá Japonka.
Nejlepší ochranou zůstává mít zapnutý bezpečnostní pás a Williams doporučuje sedět spíše uprostřed letadla než v zadní části, kde se trup pohybuje nejvíce nahoru a dolů. Další nebezpečí představuje námraza, která vzniká při setkání letadla s přechlazenými vodními kapičkami v oblacích, jež mohou zůstat kapalné i při teplotách kolem minus čtyřiceti stupňů Celsia, případně při průletu mrznoucím deštěm či ledovými krystaly v oblacích.
Přechlazené kapičky zamrzají okamžitě po nárazu na povrch letadla, mění jeho aerodynamický tvar, snižují vztlak, zvyšují odpor vzduchu a přidávají na hmotnosti, přičemž led může zablokovat i čidla, snížit výkon motorů nebo způsobit jejich vysazení. K výzkumu námrazy výrazně přispěla nehoda letu American Eagle číslo 4184 z Indianapolisu do Chicaga s osmašedesáti lidmi na palubě v říjnu 1994, kdy se stroj v čekacím okruhu dostal do mrznoucího mrholení, při klesání piloti ztratili nad letadlem kontrolu a po několika sekundách se zřítil na pole u Roselawnu v Indianě bez jediného přeživšího.
Některá letadla mají v křídlech vyhřívané prvky, jiná nafukovací systémy k odlamování ledu a menší stroje někdy používají kapaliny tvořící tenký film bránící vzniku námrazy. Jak přesně klimatické změny námrazu ovlivní, vědci zatím s jistotou nevědí, ale rané studie podle zprávy Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví naznačují možné změny četnosti, výšky, závažnosti i oblastí výskytu, přičemž mluvčí agentury zdůraznil, že teplejší planeta nemusí automaticky znamenat méně námrazy na letadlech.
Méně pozornosti se dostává extrémnímu horku, při němž se vzduch rozpíná a řídne, takže křídla hůře vytvářejí vztlak, protože je méně molekul vzduchu, které by letoun zvedly ze země. Ve velmi horkých dnech, zejména na letištích s krátkými dráhami, může být obtížné splnit podmínky pro vzlet a někdy je nutné vyložit část cestujících či nákladu, jako se loni stalo na italském letišti ve Florencii s dráhou dlouhou zhruba pět tisíc stop, kde muselo z letu do Londýna vystoupit dvacet pasažérů při teplotě pětadevadesáti stupňů Fahrenheita, zatímco v oblastech s extrémními vedry na Blízkém východě bývá běžné plánovat dálkové lety na brzké ráno nebo pozdní noc.
Každá nehoda i nebezpečný incident pomáhají odborníkům zlepšovat bezpečnost létání a předpovědi turbulencí se opírají o kombinaci meteorologických modelů, radarových dat a hlášení pilotů, ačkoli modely mohou přehlédnout menší a rychle vznikající jevy u hor či bouřek. Naději na odhalování turbulencí v čistém ovzduší skýtá dálkový průzkum metodou LIDAR, ten je však zatím velmi drahý a těžký, zatímco nový systém strojového učení ALPHA spojuje modely, družice a radary k hledání oblastí s vysokým obsahem kapalné vody v ledu a americký Národní úřad pro oceán a atmosféru zavedl v březnu systém aktualizující předpovědi turbulencí a námrazy každých patnáct minut, přičemž otázkou zůstává, zda technologie udrží krok s rostoucí nepředvídatelností počasí i budoucími silnými epizodami El Niño.
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Zdroj: Libor Novák