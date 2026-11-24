Ceny plynu v Evropě prudce vzrostly, protože předpověď ochlazení v nadcházejících týdnech posílila obavy z nedostatečných zásob během letošní zimy a vysokých účtů domácností. Nizozemský měsíční kontrakt, který slouží jako evropský cenový etalon plynu pro následující čtyři týdny, stoupl až o osm celých šest procenta na devadesát šest eur a osm centů, než se ustálil se čtyřprocentním růstem na devadesáti dvou eurech a padesáti centech.
Růst cen přichází v době, kdy se velká část severozápadní Evropy připravuje na náročnou zimu spojenou s nejvyšší poptávkou po energiích. Dodávky plynu do Evropy zasáhlo zpomalení vývozu z Kataru kvůli válce na Blízkém východě a také vyšší spotřeba během léta na provoz chlazení a klimatizace při dlouhotrvající vlně veder.
Naplněnost zásobníků na kontinentu se nyní pohybuje výrazně pod sezónním průměrem kolem šedesáti devíti procent ve srovnání s obvyklými osmdesáti procenty. Ve Spojeném království provozovatelé energetické soustavy uvedli, že země bude mít v nejchladnějších měsících dostatek plynu i elektřiny k pokrytí poptávky, částečně proto, že k zajištění dovozu platí vyšší tržní ceny než sousední státy.
To však znamená, že minimálně britské domácnosti budou tuto zimu pravděpodobně platit jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě. Energetický regulátor Ofgem má tento týden oznámit šestadvacetiprocentní zvýšení svého čtvrtletního cenového stropu od ledna, což průměrnému ročnímu účtu domácnosti s kombinovaným odběrem plynu a elektřiny přidá dalších čtyři sta čtyřicet tři liber a mohlo by jít o jeden z největších čtvrtletních nárůstů v historii.
Charitativní organizace Citizens Advice uvedla, že očekává vlnu lidí žádajících o nouzovou pomoc. Její výkonná ředitelka Clare Moriartyová řekla, že poradci denně vídají lidi, jejichž rozpočty zcela vyčerpaly roky navazujících krizí, takže miliony domácností vstupují do nejchladnějších měsíců roku bez jakýchkoliv rezerv.
Minulý měsíc oznámil ministr financí John Healey ve svém prvním rozpočtu jednorázový příspěvek sto liber pro dvacet milionů domácností v pásmech místní daně A až D na pomoc s účty za energie. Podle Moriartyové je však tento příspěvek sice vítaný, ale u nejohroženějších domácností nebude stačit, protože řada z nich jej rychle vyčerpá a bude vystavena riziku hlubšího dluhu nebo neschopnosti dobít předplacený elektroměr právě v době, kdy udeří zima.
Moriartyová dodala, že vláda musí zasáhnout ještě před nástupem chladného počasí a cílené navýšení příspěvku na vytápění i nouzový kredit pro zákazníky s předplacenými měřidly jsou zásadní praktickou oporou proti tomu, aby domácnosti zůstaly v zimě v chladu a tmě. Výkonný ředitel společnosti Centrica, která vlastní britského dodavatele British Gas, Chris O'Shea rovněž vyjádřil velké znepokojení nad očekávaným skokem účtů za energie a varoval, že v novém roce přibude lidí, kteří nebudou schopni nebo ochotni své účty platit.
O'Shea v neděli v televizi BBC řekl, že neplacení účtů představuje ve Spojeném království obrovský problém, přičemž část lidí na to nemá prostředky a roste také počet těch, kteří se rozhodnou účty neplatit.
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Zdroj: Libor Novák