Evropská unie čelí před nadcházející zimou výraznému riziku nedostatku zemního plynu, který by mohl vyžadovat zásadní omezení spotřeby nebo nákladné dodatečné nákupy na energetických trzích. Podle informací webu Politico představuje možný výpadek až čtrnáct miliard metrů krychlových paliva, což odpovídá roční spotřebě více než deseti milionů domácností. Výrazný pokles zásob navíc vystavuje evropský trh riziku prudkého růstu cen energií v případě chladnějšího počasí.
Podle zprávy Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu i evropského sdružení provozovatelů přepravních soustav plynu jsou současné rezervy na nejnižší úrovni pro toto období od roku 2011. Zásobníky v členských státech jsou naplněny zhruba ze sedmdesáti procent. Obchodníci totiž během letních měsíců dávali přednost okamžitému prodeji plynu za vysoké ceny před jeho ukládáním na zimní sezónu.
Situaci na trhu výrazně komplikuje pokračující vojenský konflikt na Blízkém východě, který narušuje globální dodavatelské řetězce a drží ceny plynu téměř na čtyřletých maximech. Pokud bude nadcházející zima stejně chladná jako ta předchozí, bude mít Evropská unie k dispozici o sedm miliard metrů krychlových uloženého plynu méně než obvykle. Členské státy tak budou nuceny nakupovat drahé palivo na kolísavých světových trzích nebo přistoupit k přísným úsporným opatřením.
Tlak na evropskou energetiku dále zvýší připravovaný zákaz dlouhodobých kontraktů na dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, který má vstoupit v platnost počátkem příštího roku. Toto opatření sníží dovoz plynu do Evropy o dalších sedm miliard metrů krychlových. Zatímco v minulosti sloužily ruské dodávky k vykrývání zimních výkyvů poptávky, v současnosti je Unie plně závislá na stavu svých zásobníků.
Analýzy zároveň upozorňují, že spotřeba plynu v zimním období v posledních dvou letech postupně rostla, zatímco celkový dovoz do společenství stagnoval. V lednu letošního roku dosáhl čistý odběr ze zásobníků 22,6 miliardy metrů krychlových, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím obdobím. Závislost na rychlém čerpání rezerv se tak stává pro stabilitu evropského trhu stále zranitelnějším místem.
Jednou z možností, jak chybějící objemy nahradit, je zvýšený dovoz zkapalněného plynu na mořských tankerech, především ze Spojených států. Při současných vysokých cenách by však dovoz potřebného množství znamenal pro evropské spotřebitele dodatečné náklady ve výši tří miliard eur. Američtí producenti jsou navíc téměř na hranici svých výrobních kapacit, což možnosti dalšího navýšení dodávek výrazně omezuje.
Pokud by dovoz zkapalněného plynu selhal a zima byla mrazivá, mohly by zásoby podle odborných odhadů klesnout až na úroveň jedenácti procent, což je hranice určená pro strategické rezervy. Aby státy udržely zásoby alespoň na třiceti procentech pro případ dalších mrazů, musely by snížit celkovou spotřebu. Tržní analytici však podotýkají, že průmyslová poptávka v Evropě klesla už v minulých letech a možnosti dalších úspor jsou velmi omezené.
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Zdroj: Libor Novák