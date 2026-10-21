Republikáni jsou pobouřeni chováním Witkoffa u Putina

Libor Novák

21. října 2026 21:07

Steve Witkoff
Steve Witkoff Foto: Facebook Steve Witkoff

Američtí senátoři Thom Tillis a John Cornyn z Republikánské strany ostře kritizovali zvláštního vyslance Steva Witkoffa za to, že označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „humanitární osobu“. Stalo se tak po propuštění neoprávněně zadržovaného amerického občana z ruského vězení.

Americký vyslanec v průběhu setkání vyzdvihl přístup ruského prezidenta a označil jeho rozhodnutí za humanitární čin. Witkoff při mírových rozhovorech s ruským vůdcem pochválil Vladimira Putina za propuštění Hubbarda. „Tolik mluvíte o tom, že můj prezident, prezident Trump, je humanitární člověk. Vy jste také humanitární, pane,“ řekl Witkoff.

Prezident Donald Trump vyjádřil nad návratem občana domů velké nadšení a na sociálních sítích uvedl, že o propuštění osobně požádal Putina v nedávném telefonickém rozhovoru. Podle vyjádření Bílého domu šlo o situaci, kdy Spojené státy nemusely poskytnout žádnou protihodnotu, což označil za nevídaný precedent ze strany Moskvy.

Tým amerického prezidenta v čele se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, který se kvůli chřipce účastnil jednání vzdáleně, navštívil Rusko v rámci dalšího kola diplomacie. Nejprve se vyjednavači setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu a následně odcestovali do Ruské federace.

Během schůzky v Petrohradu Witkoff děkoval Putinovi za propuštění Američana zadržovaného od roku 2022 a přirovnal jeho údajný humanitární přístup k postupu amerického prezidenta. Toto vyjádření vyvolalo v USA vlnu ostré kritiky z řad vlastních stranických kolegů.

Pochvala od amerického vyslance přitom ostře kontrastuje s realitou Putinova počínání, včetně rozpoutání plnohodnotné invaze na Ukrajinu a obvinění ze spáchání válečných zločinů, kvůli nimž je na něj vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem.

Reakce republikánských zákonodárců na sebe podle Ms Now nenechaly dlouho čekat. Senátor Thom Tillis na sociálních sítích vyzval vyslance, aby se podíval do slovníku a zeptal se rodin unesených dětí, zda je Putin humanitární, zatímco senátor John Cornyn označil šéfa Kremlu za chladnokrevného vraha.

„Co to sakra je, Steve? Vyhledej si definici slova ‚humanitární‘,“ napsal na síti X Tillis. „Měl by ses vrátit na Ukrajinu a zeptat se rodin dětí, které Putin unesl a zavraždil, jestli souhlasí s tím, že tvůj přítel Putin je ‚humanitární‘,“ dodal.

Současný směr administrativy se ubírá opačným směrem, než jaký si přejí spojenci, což potvrdilo i Trumpovo dřívější pozastavení balíku sankcí a jeho otevřenost vůči případnému trilaterálnímu summitu s Ruskem a Čínou.

Ukrajinský prezident v rozhovoru pro televizi Fox News potvrdil, že zpravodajská spolupráce s USA a systém včasného varování před balistickými raketami byly po telefonátu s ministrem zahraničí Markem Rubiem plně obnoveny.

Kyjev se však nadále potýká s omezeními rychlosti satelitního připojení prostřednictvím systémů Starlink a Starshield, která komplikují vojenské operace. Rubio slíbil, že se americká strana pokusí tuto technickou záležitost vyřešit a zajistit nápravu.

Bývalá vládní poradkyně Leslie Sheddová poznamenala, že Trumpovy kroky vycházejí ze snahy ukončit válku, avšak hlavním problémem nadále zůstává fakt, že Rusko není připraveno učinit kroky nezbytné k zastavení bojů.

před 3 hodinami

Pentagon ukončil používání umělé inteligence od Anthropicu. Vadí mu, že nedostal plný přístup

Související

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Trumpův diplomat pochválil v Rusku Putina za jeho humanitární cítění

Rusko propustilo čtyřiasedmdesátiletého amerického učitele v penzi Stephena Hubbarda, který byl v zemi zadržován čtyři roky. K tomuto kroku došlo během středečních jednání amerického vyslance Steva Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradu. Propuštění představuje nejnovější signál oteplování vzájemných vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v době, kdy Spojené státy stupňují tlak na Kyjev k uzavření mírové dohody. Witkoff následně označil ruského vůdce za „humanitárního člověka“.
Steve Witkoff

Witkoff se před cestou do Moskvy setkal v Oslu se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý v Oslu setkal se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a evropskými lídry na jednáních o mírových návrzích. Schůzka v norské metropoli představuje klíčový diplomacii krok před plánovanou Witkoffovou cestou do Moskvy, kde hodlá americký vyjednavač předplatit konkrétní varianty urovnání konfliktu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Kyjev na jednání přichází s požadavkem na pevné bezpečnostní záruky a ujištění o pokračování vojenské i zpravodajské podpory ze strany Spojených států.

Více souvisejících

Steve Witkoff Vladimír Putin USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 2 hodinami

Steve Witkoff

Republikáni jsou pobouřeni chováním Witkoffa u Putina

Američtí senátoři Thom Tillis a John Cornyn z Republikánské strany ostře kritizovali zvláštního vyslance Steva Witkoffa za to, že označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „humanitární osobu“. Stalo se tak po propuštění neoprávněně zadržovaného amerického občana z ruského vězení.

před 3 hodinami

Pentagon

Pentagon ukončil používání umělé inteligence od Anthropicu. Vadí mu, že nedostal plný přístup

Pentagon ukončil používání nástrojů umělé inteligence od společnosti Anthropic. K tomuto kroku došlo několik měsíců poté, co Ministerstvo obrany Spojených států označilo tuto technologickou firmu za bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec. Informaci o úplném přerušení spolupráce potvrdil zástupce amerického rezortu obrany. Rozhodnutí uzavírá měsíce trvající spor týkající se bezpečnostních pojistek a přístupu k vojenským aplikacím.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinská vláda se pod stupňujícími ruskými útoky potýká s nedostatkem peněz

Ukrajinská vláda se potýká se závažným nedostatkem finančních prostředků na obranu v době, kdy Ruská federace stupňuje své letecké útoky na kritickou infrastrukturu. Ruské síly pomocí raket a bezpilotních prostředků zasahují města, továrny, mosty i energetické objekty po celé zemi. Vzdušné údery vedou k rozsáhlým výpadkům elektrické energie, přičemž zasahují i hlavní město Kyjev. Ukrajinská armáda navíc čelí nedostatku zachycovacích raket, což komplikuje obranu proti novým typům proudových dronů.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v Oslu důrazně odmítl jakékoli snahy o to, aby o budoucnosti Ukrajiny jednali představitelé Spojených států, Ruské federace a Číny bez přímé účasti Kyjeva. Reagoval tak na úvahy o možném trilaterálním summitu mezi Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, který by se mohl uskutečnit v příštím měsíci.

před 6 hodinami

Emmanuel Macron

Macron označil některá vyjádření zahraničních představitelů k protestům ve Francii za stupidní

Francouzský prezident Emmanuel Macron během svého pobytu v Dauhá ostře odsoudil vyjádření některých zahraničních představitelů k nedávným protestům a nepokojům ve Francii. Označil jejich komentáře za nepřijatelné a stupidní s tím, že dotčení lídři vedou kampaň na účet Francie. Podle jeho slov se jedná o viditelnou manipulaci s informacemi ze strany zahraničních činitelů.

před 7 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Trumpův diplomat pochválil v Rusku Putina za jeho humanitární cítění

Rusko propustilo čtyřiasedmdesátiletého amerického učitele v penzi Stephena Hubbarda, který byl v zemi zadržován čtyři roky. K tomuto kroku došlo během středečních jednání amerického vyslance Steva Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradu. Propuštění představuje nejnovější signál oteplování vzájemných vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v době, kdy Spojené státy stupňují tlak na Kyjev k uzavření mírové dohody. Witkoff následně označil ruského vůdce za „humanitárního člověka“.

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trumpův příklon k Rusku už vadí i Republikánům

Někteří američtí zákonodárci z řad Republikánské strany otevřeně vystoupili proti mírnějšímu postoji prezidenta Dona Trumpa vůči Rusku a jeho způsobu řešení ukrajinského konfliktu. Kritici v této souvislosti varují před oslabením podpory napadené země a hrozí zablokováním klíčových bodů vládní politiky. Tento vnitrostranický nesouhlas přichází v době, kdy Washington uzavřel s Moskvou dohodu o nákupu nafty a pozastavil dříve schválené sankce.

před 9 hodinami

Kim Čong-un

Severokorejská státní média zveřejnila v reakci na spekulace o úmrtí fotografie Kim Čong-una

Severokorejská státní média zveřejnila fotografie severokorejského vůdce Kim Čong-una, na nichž vypadá zdravě, čímž reagovala na vlnu spekulací o jeho údajné smrti, které se šířily na internetu. Snímky, jež publikoval deník Rodong Sinmun, zachycují dva čtyřicetiletého vůdce při prohlídce výstavy oděvů a obuvi v doprovodu jeho dcery. Tyto záběry se objevily jen několik hodin poté, co na sociálních sítích začaly kolovat nepodložené zprávy o jeho vážném zdravotním stavu a skonu.

před 10 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Ruská představa o míru je vítězství. A Trump mu jde stále více na ruku

Mírový proces ohledně ruské invaze na Ukrajinu se nachází v hluboké patové situaci, přičemž evropské spojence a Kyjev čeká složitá snaha přeměnit americké požadavky v plán uspokojující prezidenta Donalda Trumpa. Kreml mezitím vede vlastní diplomatickou linii, v jejímž rámci vyslanci nabízejí obchodní příležitosti s cílem přitáhnout amerického prezidenta a podpořit tak postupné postupy ruských jednotek na frontě. Američtí vyjednavači se přitom podle CNN pohybují mezi těmito dvěma oddělenými světy, aniž by se objevovalo reálné řešení konfliktu.

před 10 hodinami

Giorgia Meloniová

Itálie kvůli nepokojům nasadí v ulicích Milána stovky vojáků

Italská vláda premiérky Giorgie Meloniové se chystá schválit nasazení pěti set vojáků v Miláně v reakci na víkendové násilné nepokoje a rabování, které zasáhly toto severoitalské město. Mimořádné opatření schvalované na úterním zasedání kabinetu reaguje na vlnu mládežnických protivládních protestů, jež přerostly ve střety s policií. Místopředseda vlády Antonio Tajani potvrdil pro italská média, že armádní složky obdrží rozšiřující policejní pravomoci pro udržení veřejného pořádku v ulicích.

před 11 hodinami

Nepokoje ve Francii

Francie čelí hluboké společenské i politické krizi. Kořeny ale sahají dál než k nepokojům

Francie čelí hluboké společenské i politické krizi, přičemž nedávné víkendové nepokoje a rozsáhlé rabování ve velkých městech představují pouze viditelný příznak daleko hlubšího problému. Francouzský premiér Sébastien Lecornu otevřeně přiznal, že vláda čelí mimořádně složité situaci, která si vyžádala materiální škody v řádu stovek milionů eur. Země se ocitla v nebezpečné kombinaci pouliční revolty, politické paralýzy a dlouhodobé hospodářské stagnace.

před 12 hodinami

Eurofighter Typhoon, ilustrační fotografie

Británie vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před útoky Hútíů

Spojené království vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před stupňujícími se útoky jemenské povstalecké skupiny Hútíů podporované Íránem. Britské ministerstvo obrany v úterním oficiálním prohlášení potvrdilo, že do regionu nasadí stíhačky Typhoon královského letectva. Letouny budou provádět defenzivní mise s cílem chránit saúdskoarabská města a klíčovou infrastrukturu před ostřelováním balistickými raketami a bezpilotními prostředky.

před 13 hodinami

Elon Musk

WSJ: Omezení rychlosti Starlinku na Ukrajině nařídil Musk

Americký podnikatel Elon Musk nařídil omezení vojenské služby Starlink, kterou Ukrajina využívá na bojišti. Tento krok podle deníku Wall Street Journal vedl k narušení ukrajinských dronových útoků a operací protivzdušné obrany. Omezení vstoupila v platnost 14. října a zaskočila jak Kyjev, tak představitele americké administrativy.

před 14 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Konec voleb do EP, možnost vyvázat Německo... AfD dnes představí nový program

Spolupředsedkyně německé pravicově populistické strany Alternativa pro Německo Alice Weidelová představí ve středu v Evropském parlamentu nový programový dokument své strany. Návrh zaměřený na radikální proměnu Evropské unie počítá se zrušením přímých voleb do Evropského parlamentu, výrazným omezením pravomocí Evropské komise a možností pro Německo vyvázat se ze společných unijních politik. Alternativa pro Německo tímto krokem navazuje na nedávné úspěchy v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku, které jí dodaly nový politický impuls.

před 14 hodinami

před 14 hodinami

Helen Hainesová

Australské poslankyni Hainesové lékaři po útoku amputovali obě nohy

Manžel australské poslankyně Helen Hainesové vystoupil na tiskové konferenci, kde poskytl oficiální aktualizaci o jejím zdravotním stavu. Hainesová utrpěla vážná zranění dolní poloviny těla poté, co ji v pondělí srazilo auto. Incident si vyžádal okamžitou lékařskou péči a hospitalizaci v nemocnici v Melbourne.

před 16 hodinami

Počasí

Podzimní počasí očima meteorologů. Prozradili, co máme čekat

Období do poloviny listopadu přinese v Česku průměrné až slabě podprůměrné teploty a postupný příchod chladnějšího počasí. Po suchém minulém týdnu dorazí srážkově bohatší dny, na konci měsíce už ale noční teploty klesnou k bodu mrazu a denní maxima se budou pohybovat jen kolem 6 °C.

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia se prvního vítězství v Lize mistrů po 19 letech opět nedočkala

Věřili, že prokletí v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži tentokrát opravdu prolomí. Že se svého vytouženého vítězství v Lize mistrů, které by bylo první od roku 2007, konečně dočkají. Soupeře k tomu měli na první pohled ideálního – nováčka v této soutěži Sabah Baku. Jenže průběh zápasu, v němž měli slávisté za úkol potvrdit roli favorita, se vyvíjel jinak, než si představovali. Dlouho se Pražanům nedařilo dostat se do zakončení a když už se do něj dostali, měli obrovskou smůlu. Ázerbájdžánský soupeř tak dal sešívaným lekci z produktivity. Přestože jeho úvodní gól v první půli neplatil kvůli ofsajdu, slávisté na varování nebrali ohled a po hromadě svých vlastních šancí ve druhé půli inkasovali dvě regulérní branky.

včera

Občanští demokraté a TOP 09 se dohodli na pokračování spolupráce v Senátu

Senátorský klub ODS a TOP 09 bude pokračovat ve společné práci i v 16. volebním období Senátu. Dohodu na tiskové konferenci potvrdili senátoři Zdeněk Nytra a Jan Grulich. Klub má v tuto chvíli formálně 31 členek a členů, jeho konečné složení je však ještě předmětem jednání.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy