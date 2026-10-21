Američtí senátoři Thom Tillis a John Cornyn z Republikánské strany ostře kritizovali zvláštního vyslance Steva Witkoffa za to, že označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „humanitární osobu“. Stalo se tak po propuštění neoprávněně zadržovaného amerického občana z ruského vězení.
Americký vyslanec v průběhu setkání vyzdvihl přístup ruského prezidenta a označil jeho rozhodnutí za humanitární čin. Witkoff při mírových rozhovorech s ruským vůdcem pochválil Vladimira Putina za propuštění Hubbarda. „Tolik mluvíte o tom, že můj prezident, prezident Trump, je humanitární člověk. Vy jste také humanitární, pane,“ řekl Witkoff.
Prezident Donald Trump vyjádřil nad návratem občana domů velké nadšení a na sociálních sítích uvedl, že o propuštění osobně požádal Putina v nedávném telefonickém rozhovoru. Podle vyjádření Bílého domu šlo o situaci, kdy Spojené státy nemusely poskytnout žádnou protihodnotu, což označil za nevídaný precedent ze strany Moskvy.
Tým amerického prezidenta v čele se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, který se kvůli chřipce účastnil jednání vzdáleně, navštívil Rusko v rámci dalšího kola diplomacie. Nejprve se vyjednavači setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu a následně odcestovali do Ruské federace.
Během schůzky v Petrohradu Witkoff děkoval Putinovi za propuštění Američana zadržovaného od roku 2022 a přirovnal jeho údajný humanitární přístup k postupu amerického prezidenta. Toto vyjádření vyvolalo v USA vlnu ostré kritiky z řad vlastních stranických kolegů.
Pochvala od amerického vyslance přitom ostře kontrastuje s realitou Putinova počínání, včetně rozpoutání plnohodnotné invaze na Ukrajinu a obvinění ze spáchání válečných zločinů, kvůli nimž je na něj vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem.
Reakce republikánských zákonodárců na sebe podle Ms Now nenechaly dlouho čekat. Senátor Thom Tillis na sociálních sítích vyzval vyslance, aby se podíval do slovníku a zeptal se rodin unesených dětí, zda je Putin humanitární, zatímco senátor John Cornyn označil šéfa Kremlu za chladnokrevného vraha.
„Co to sakra je, Steve? Vyhledej si definici slova ‚humanitární‘,“ napsal na síti X Tillis. „Měl by ses vrátit na Ukrajinu a zeptat se rodin dětí, které Putin unesl a zavraždil, jestli souhlasí s tím, že tvůj přítel Putin je ‚humanitární‘,“ dodal.
Současný směr administrativy se ubírá opačným směrem, než jaký si přejí spojenci, což potvrdilo i Trumpovo dřívější pozastavení balíku sankcí a jeho otevřenost vůči případnému trilaterálnímu summitu s Ruskem a Čínou.
Ukrajinský prezident v rozhovoru pro televizi Fox News potvrdil, že zpravodajská spolupráce s USA a systém včasného varování před balistickými raketami byly po telefonátu s ministrem zahraničí Markem Rubiem plně obnoveny.
Kyjev se však nadále potýká s omezeními rychlosti satelitního připojení prostřednictvím systémů Starlink a Starshield, která komplikují vojenské operace. Rubio slíbil, že se americká strana pokusí tuto technickou záležitost vyřešit a zajistit nápravu.
Bývalá vládní poradkyně Leslie Sheddová poznamenala, že Trumpovy kroky vycházejí ze snahy ukončit válku, avšak hlavním problémem nadále zůstává fakt, že Rusko není připraveno učinit kroky nezbytné k zastavení bojů.
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Zdroj: Jan Hrabě