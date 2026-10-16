EU nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí válku, varuje von der Leyenová

Evropská unie nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí svou vojenskou agresi proti Ukrajině. Oznámila to v pátek předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před zahájením druhého dne summitu Evropské rady v Bruselu. Toto rozhodnutí zaznělo v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj osobně zúčastnil jednání unijních lídrů.
Evropský blok v současnosti připravuje už dvacátý druhý balíček sankcí zaměřených proti Rusku. Předsedkyně komise uvedla, že Moskva nadále neplní energetické příměří zprostředkované Spojenými státy. Místo toho podle jejích slov Rusko stupňuje eskalaci konfliktu, což vyžaduje další posílení tlaku.
Postoj evropských představitelů představuje zjevnou reakci na kroky americké administrativy. Prezident Donald Trump totiž zmírnil sankce vůči Rusku kvůli dohodě o dodávkách nafty, což vyvolalo obavy v evropských metropolích. Předseda Evropské rady António Costa v této souvislosti prohlásil, že nyní nastal čas pro zvýšení podpory a tlaku na Moskvu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským představitelům za dlouhodobou podporu a označil je za skutečné lídry. Současně varoval, že z ruské strany nejsou patrné žádné signály o ochotě ukončit probíhající válečný konflikt. Kyjev se proto musí intenzivně připravovat na nadcházející zimní období.
Tato podpora se podle ukrajinského představitele netýká pouze zajištění dodávek energií, ale zahrnuje také posílení protivzdušné obrany a finančních fondů. Lídři členských států unie proto během druhého dne summitu jednali o zajištění potřebných zdrojů nejen pro zbytek letošního roku, ale i pro rok 2027.
Mezitím americký prezident Donald Trump opět ostře zkritizoval ukrajinského lídra v rozhovoru pro stanici Newsmax. Trump označil ukrajinskou strategii útoků na ruské ropné rafinérie za ostudu a prohlásil, že jednání se Zelenským jsou pro něj obtížnější než s Vladimirem Putinem. Americký prezident rovněž zopakoval svůj požadavek na uspořádání nových voleb na Ukrajině.
Vzájemné neshody mezi Washingtonem a Kyjevem se tak staly jedním z hlavních témat probíhajícího bruselského summitu. Evropští představitelé se snaží udržet jednotný postoj a zajistit pro napadenou zemi nezbytnou pomoc.
Související
Babiš: Trump svou dohodou s Putinem zradil Evropu
FT: Evropští lídři vyzvou Zelenského, aby mírnil svou kritiku Trumpa
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Atlantic: Ukrajina spustí novou operaci, proti ruským letištím pošle drony naváděné AI
před 2 hodinami
VIDEO: Tesla představila v dechberoucí ukázce první létající automobil
před 2 hodinami
Starshield platíme, tak zrušte jeho omezení Ukrajině, vyzvalo Německo
před 3 hodinami
EU nehodlá zrušit žádné protiruské sankce, dokud Moskva neukončí válku, varuje von der Leyenová
před 4 hodinami
Příkaz k omezení vojenského satelitního systému Starshield přišel přímo z Bílého domu
před 5 hodinami
V Česku začalo druhé kolo senátních voleb
před 5 hodinami
NYT: Ruský plán počítá s porážkou Ukrajiny ještě před letošní zimou
před 6 hodinami
Babiš: Trump svou dohodou s Putinem zradil Evropu
před 7 hodinami
Nejsem fanouškem Zelenského, jednat s ním je horší než s Putinem, prohlásil Trump
před 8 hodinami
Trump je buď užitečný idiot, nebo cíleně oslabuje Evropu, prohlásil kandidát na francouzského prezidenta
před 9 hodinami
Kdo to platil a kolik to stálo? Pavel poskytl detaily o své dovolené v Maroku i letu k volbám
před 9 hodinami
Vlak u Eurotunnelu smetl autobus. 19 lidí se zrnailo
před 10 hodinami
Trump označil obnovené ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie za ostudné. K ruským útokům na Ukrajinu mlčí
před 12 hodinami
Počasí: Příští týden nás čeká nadprůměrné teplo, teploty porostou až k 18 stupňům
včera
CNN: Ukrajina je na suchu. Zásoby střel pro americké systémy Patriot definitivně došly
včera
FT: Evropští lídři vyzvou Zelenského, aby mírnil svou kritiku Trumpa
včera
Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude
včera
Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky
včera
Politico: Po pádu Orbána se Fico stává nejvýznamnějším spojencem Putina v EU
včera
Nádor, který měl v plicích papež Lev, je zhoubný, potvrdili lékaři. Rekonvalescence může trvat déle, než se čekalo
Papež Lev XIV. se v římské nemocnici Gemelli úspěšně zotavuje po náročné operaci plic, při které mu lékaři odstranili část pravého orgánu. Následná histologická vyšetření odebrané tkáně potvrdila, že šlo o zhoubný nález neboli plicní adenokarcinom. Vatikánské tiskové středisko přesto ujišťuje, že pooperační průběh prozatím odpovídá standardním lékařským předpokladům.
Zdroj: Libor Novák