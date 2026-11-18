Evropská komise v Bruselu oficiálně představila návrh nové půjčky ve výši až 45 miliard eur, která má Ukrajině v roce 2027 pokrýt dvě třetiny jejích finančních potřeb. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová přitom vyjádřila plnou důvěru v to, že tento program podpoří všech dvacet sedm členských států unie. Návrh má zajistit dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost financování v příštím roce.
Nově navrhovaný finanční nástroj má vykrýt rozpočtový schodek napadené země, jenž pro nadcházející období dosahuje odhadem sedmdesáti miliard eur. Z celkového objemu peněz má být dvacet pět miliard eur určeno na vojenskou podporu a zbývajících dvacet miliard eur poslouží jako všeobecná rozpočtová podpora. Celá operace bude financována prostřednictvím společného vypůjčování peněz na kapitálových trzích za podpory unijního rozpočtu.
Důležitým prvkem celého mechanismu je skutečnost, že Ukrajina nebude muset hlavní část úvěru splácet ze svých vlastních zdrojů. Splacení půjčky je totiž navázáno na budoucí válečné reparace, které má Moskva uhradit za způsobené škody. Pokud by Rusko odmítlo kompenzace poskytnout, unie si ve svém dokumentu vyhrazuje právo využít zmrazená ruská aktiva.
Předsedkyně Evropské komise odmítla obavy ohledně možného bojkotu ze strany některých vlád, které dříve signalizovaly neochotu se do programu zapojit. Uvedla, že nový program se liší od předchozích půjček, kde měly vybrané státy možnost vyjednat si formální výjimku z účasti. Vzhledem k tomu, že je finanční pomoc přímo propojena se společným unijním rozpočtem, platí podle ní princip sdílené zodpovědnosti.
Vzhledem k dřívějším výhradám některých států nabídla Evropská komise flexibilní řešení v podobě rozdělení půjčky na civilní a vojenskou složku. Země, které se odmítají podílet na financování vojenských potřeb Kyjeva, se tak mohou plně zapojit alespoň do zbývající civilní části balíčku. Ursula von der Leyenová vyjádřila silné přesvědčení, že unie nakonec dospěje k jednohlasné shodě všech dvaceti sedmi členských zemí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novou finanční iniciativu Evropské unie vřele uvítal a označil ji za zásadní posilu pro obranyschopnost i diplomacii své země. Vyjádřil naději, že Evropský parlament a Rada unie schválí navrhovaný balík co nejrychleji a s podporou všech členů. Současně podotkl, že silná a jednotná podpora Kyjeva představuje nejlepší signál pro Moskvu o nutnosti ukončit probíhající konflikt.
Zbývající třetina celkových finančních potřeb Ukrajiny pro rok 2027 bude muset být pokryta za přispění mezinárodních partnerů a dalších spojenců unie. O celém legislativním balíčku budou unijní lídři detailně jednat na nadcházejícím summitu, který se uskuteční koncem příštího týdne v Bruselu. Téma finanční pomoci bude rovněž předmětem diskusí na čtvrteční schůzce takzvané Koalice ochotných v Berlíně.
Podmínkou pro čerpání prostředků na rozpočtovou podporu bude ze strany Kyjeva řádné plnění vymezených reforem, zejména v oblasti právního státu a boje proti korupci. Tyto reformy úzce souvisí s implementací průběžných hodnotících kritérií pro integraci ukrajinského hospodářství. Mezinárodní instituce a unijní orgány tak nadále koordinují další kroky směřující k zajištění finanční stability napadeného státu.
Související
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
BBC: Putinova izolace končí. Účastí na čínském summitu se po pěti letech od začátku války vrátil na globální scénu
před 2 hodinami
Soud odhalil ze strany okrskových komisí na Žďársku řadu pochybení. Senátní volby se zopakují
před 3 hodinami
EU oficiálně představila návrh půjčky Ukrajině ve výši 45 miliard eur
před 4 hodinami
Ukrajina ukázala Muskovi, že se bez něj obejde. Při útoku na Krymský most použila místo Starlinku vlastní systém
před 5 hodinami
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
před 5 hodinami
Trump se poprvé v historii setkal najednou se Si Ťin-pchingem a Putinem
před 6 hodinami
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
před 7 hodinami
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
před 7 hodinami
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
před 8 hodinami
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
před 9 hodinami
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
před 9 hodinami
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
před 10 hodinami
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
před 11 hodinami
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
před 12 hodinami
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
před 13 hodinami
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
včera
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
včera
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
včera
Babiš vynechal 17. listopad. Byl v Izraeli a řekl, o čem jednal s Netanjahuem
včera
Nenechme si ukrást 17. listopad, vyzval kritický Motorista Turek
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) není jediným představitelem své strany, který se kriticky vyjádřil k oslavám 17. listopadu na Národní třídě. O svůj názor se podělil také Filip Turek. Občany vyzval, aby si listopadový svátek nenechali ukrást aktivisty.
Zdroj: Jan Hrabě