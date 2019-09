Skandál? Johnson prosazoval brexit kvůli kariéře, oznámil Cameron

Konzervativec Cameron stál v čele britské vlády v letech 2010 až 2016. V lednu 2013 Britům slíbil, že dostanou možnost prostřednictvím plebiscitu rozhodnout o členství své země v EU, což se uskutečnilo 23. června 2016. Cameron před hlasováním prosazoval setrvání v unii a tři týdny po vítězství opačného tábora oznámil rezignaci. Ani o více než tři roky později však stále není jasné kdy, za jakých podmínek, nebo zda vůbec Británie z EU vystoupí.

Expremiér v pamětech mimo jiné označil Johnsonova de facto náměstka a někdejšího ministra životního prostředí Michaela Govea za stoupence proslulého brexitáře Nigela Farage. Napsal, že Johnson a Gove byli "velvyslanci experty očerňujícího a pravdy ohýbajícího věku populismu". O Goveovi také Cameron poznamenal, že je neloajální. "Jedna vlastnost byla evidentní: neloajalita. Neloajalita ke mně, a později neloajalita k Borisovi," napsal Cameron.

Johnson se podle Camerona při rozhodování o tom, zda podpořit kampaň pro setrvání v EU či pro odchod, zajímal v první řade o to, co pro něj bude nejvýhodnější. "Jakýkoliv vysoce postavený představitel toryů, který by se kampaně ujal na straně zastánců brexitu, která byla plná výjevů patriotismu, nezávislosti a romantiky, by se stal zlatíčkem strany," napsal Cameron. "(Johnson) nechtěl riskovat, že tuto korunu získá jiná významná osoba, zejména pokud by to měl být Michael Gove," doplnil.

"Došel jsem k závěru, že (Johnson) riskoval ohledně výsledku referenda, kterému nevěřil, protože by mu to pomohlo v jeho politické kariéře," uvedl Cameron. Expremiér také v textu zdůraznil, že ačkoliv Johnson opakovaně řekl, že Spojené království musí EU opustit 31. října, v soukromí hovořil o možnosti vyhlášení nového referenda po nových jednáních s EU.

Cameron také kritizoval, že Johnson v kampani využil autobus, na kterém byl mnohokrát zpochybněný slogan, že vystoupení z EU by Británii umožnilo každý týden britskému státnímu zdravotnictví odvádět 350 milionů liber navíc. "Boris se vozil v autobusu po Británii a pravdu nechal doma," napsal Cameron.