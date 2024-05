Británie se k USA nepřidá. Zákaz prodeje zbraní Izraeli odmítá

"Kdybychom dnes jednoduše oznámili, že změníme náš postoj týkající se vývozu zbraní, posílilo by to Hamás a snížilo by to pravděpodobnost dosažení dohody o (propuštění) rukojmí," řekl Cameron.

Šéf britské diplomacie podle svých slov nepodporuje rozsáhlou pozemní ofenzívu Izraele do města Rafah na jihu Pásma Gazy. Británie by však podle jeho slov stejně nenásledovala příklad USA v jejich potenciálním zastavení prodeje některých zbraní Izraeli.

Ministr zahraničních věcí připomněl, že Spojené království dodává jen jedno procento zbraní, které Izrael dostává a upozornil, že Izrael musí vyvinout větší úsilí na ochranu civilistů a umožnit vstup humanitární pomoci do Pásma Gazy.

Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Berlín zvažuje podobné kroky jako Spojené státy, které pohrozily zastavením dodávek zbraní Izraeli, pokud by izraelské jednotky začaly s rozsáhlou operací ve městě Rafah na jihu palestinského Pásma Gazy.

"Momentálně se o tom diskutuje," uvedl podle agentury DPA Pistorius ve čtvrtek večer ve vysílání televize ZDF. Dodal, že odpovědnost za toto rozhodnutí nese úřad kancléře a ministerstvo zahraničních věcí.

Pistorius ve středu po setkání s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem vyzval zabránit další eskalaci války v Pásmu Gazy. Společně se shodli, že je třeba udělat vše pro to, aby se humanitární krize palestinského obyvatelstva v pásmu Gazy zmírnila nebo skončila.

Americký prezident Joe Biden ve středu veřejně varoval Izrael, že pokud zaútočí na město Rafah v Pásmu Gazy, přestane mu dodávat dělostřelecké granáty a další zbraně. Biden také vyjádřil politování nad tím, že při shazování amerických bomb v Gaze zahynuli civilisté.

Bidenův postoj je nejvyšší úrovní nesouhlasu s izraelským způsobem vedení války proti palestinskému hnutí Hamás od začátku současného konfliktu v Pásmu Gazy.

Od loňského října, kdy začaly krvavé teroristické útoky Hamásu v jižním Izraeli, zahynulo v důsledku bojů 34 844 Palestinců, včetně bojovníků Hamásu i civilistů.

Biden uvedl, že civilisté v Gaze zemřeli v důsledku použití bomb a dalších prostředků Izraelem v obydlených oblastech. Zdroje CNN uvádějí, že Biden odkázal na konkrétní 900kilogramové bomby.

Americký ministr obrany Lloyd Austin ve středu během slyšení v Senátu uvedl, že momentálně přehodnocují některé dodávky bezpečnostní pomoci v krátkodobém horizontu v kontextu situace v Rafáhu.

Izrael zůstane ve válce proti palestinskému hnutí Hamás "osamocený", pokud bude muset, uvedl v reakci izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Mluvčí izraelských obranných sil (IDF) Daniel Hagari uvedl, že izraelská armáda má zbraně, které potřebuje pro operaci v Rafahu. Odpověděl tak na otázku, zda Izrael dokáže provést operaci bez dodávky amerických zbraní.

Hagari dodal, že vztahy mezi Izraelem a USA jsou nadále úzké. Podle jeho slov by se neshody měly řešit za zavřenými dveřmi.