Britský parlament přitom přijal zákon, který premiérovi v případě hrozby brexitu bez dohody ukládá požádat ostatní země EU o další odklad brexitu.

Na setkání se svými poslanci dnes Johnson hovořil rovněž o "zbabělosti" vůdce opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, který podle něj ví, že v parlamentních volbách prohraje.

We will leave the EU on October 31st, invest more money in the NHS and crack down on violent crime. 🇬🇧 pic.twitter.com/z1M3o4SuF9