Ruský dronový útok na železniční stanici Jahodyn v těsné blízkosti polských hranic zasáhl stojící ukrajinskou lokomotivu a vyvolal otázky ohledně skutečného cíle úderu. Ukrajinské železnice Ukrzaliznytsia uvedly, že zamýšleným terčem mohla být diplomatická souprava převážející bývalého britského premiéra Borise Johnsona, bývalého švédského premiéra Carla Bildta a další evropské bezpečnostní činitele. Vlak stanici opustil v předstihu díky operativním změnám v jízdním řádu reagujícím na ruské hrozby. V dalším vlaku na stejném nádraží se v té době nacházel také bývalý ředitel americké CIA David Petraeus.
Ruský prezident Vladimir Putin chová vůči britskému politikovi dlouhodobou zášť a opakovaně ho staví do čela seznamu západních protivníků. Moskva bývalého premiéra v minulosti opakovaně obvinila ze zmaření mírových jednání v Istanbulu v roce 2022. Putin v rozhovorech tvrdil, že právě Johnsonova návštěva Kyjeva přesvědčila ukrajinskou reprezentaci, aby nedosáhla dohody s Ruskem. Obvinění označil za nesmyslné a smutné rozhodnutí ukrajinské strany.
Boris Johnson i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tato tvrzení podle webu Kyiv Post důrazně odmítli a označili je za ruskou propagandu. Ukrajinský vyjednávací tým zdůraznil, že mezi oběma stranami přetrvávaly zásadní rozpory a politické prostředí kolem rozhovorů definitivně změnily ruské zločiny v Buči. Samotný britský politik od začátku konfliktu patřil k nejvýraznějším podporovatelům ukrajinské obrany a v dubnu 2022 se stal prvním lídrem ze skupiny G7, který se prošel ulicemi válečného Kyjeva.
Vzorce vzájemných vztahů a osobního vymezení dokresluje také vyjádření z dokumentu britské stanice BBC. Johnson v něm vzpomínal na telefonický rozhovor s ruským prezidentem těsně před vypuknutím invaze, v němž Putina varoval před katastrofálními následky a rozsáhlými sankcemi. Ruský vůdce mu podle jeho slov vnímanou hrozbou odpověděl, že by zásah raketou trval pouze minutu. Kreml následně tato slova označil za lež s vysvětlením, že Putin pouze popisoval dojezdové časy raket v případě vstupu Ukrajiny do NATO.
Navzdory bezpečnostním rizikům a neustálé nepřátelské rétorice z Moskvy se bývalý britský premiér na Ukrajinu opakovaně vrací a k cestám využívá právě ukrajinskou železniční síť. Za svou soustavnou podporu a návštěvy osvobozené Buči či frontové Záporožské oblasti obdržel od prezidenta Zelenského jedno z nejvyšších státních vyznamenání, Řád svobody. Po incidentu na stanici Jahodyn se však vyvaroval přímého tvrzení, že se ho Rusko pokusilo fyzicky zlikvidovat.
Bývalý předseda britské vlády uvedl, že nerozumí zvrácené logice, která vedla k vyhození stojící lokomotivy u polských hranic do povětří. Zdůraznil však, že tento úder přesně ilustruje náhodné a nesmyslné útoky, kterým ukrajinské obyvatelstvo čelí každý den i na civilní železniční síti. Událost využil k opětovné výzvě západním spojencům, aby Ukrajině poskytli potřebnou protivzdušnou obranu a uvolnili zmrazená ruská aktiva. Vyjádřil přesvědčení, že Ukrajinci ve válce zvítězí, pokud od partnerů obdrží odpovídající pomoc.
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Zdroj: Libor Novák