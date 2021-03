EK chce, aby firmy sdělovaly, kolik platí mužům a ženám

Podle loňského hodnocení Bruselu se rozdíly v odměnách žen a mužů za srovnatelnou práci snižují jen velmi pomalu. Loni ženy splňující obdobná pracovní kritéria dostávaly o 14,1 procenta méně peněz než muži, zatímco o rok dříve to bylo 14,5 procenta. Tímto tempem by se rozdíly smazaly za desítky let, což chce komise výrazně urychlit. Proto dnes navrhla směrnici o platové transparentnosti.

"Chceme posílit postavení uchazečů o zaměstnání i pracovníků. Konec dvojím metrům a výmluvám," prohlásila dnes místopředsedkyně unijní exekutivy Věra Jourová, která má v komisi platovou transparentnost na starosti.

Zaměstnavatelé budou muset být podle navrhovaných pravidel otevřenější už během přijímacích pohovorů. Jejich povinností bude sdělit uchazečům o práci, jaká je platová úroveň na nabízené pozici. Nebudou se naopak smět zeptat, kolik člověk bral v minulém zaměstnání.

Pokud je pak zaměstnanec požádá, aby mu sdělili, kolik na jeho pozici berou průměrně muži a ženy, bude muset zaměstnavatel vyhovět.

Větší firmy a organizace s více než 250 zaměstnanci budou navíc muset každý rok vypracovávat zprávu o rozdílech v mzdách a platech mužů a žen. Pokud neodůvodněné rozdíly přesáhnou pět procent, provedou zaměstnavatelé ve spolupráci se zaměstnanci hlubší kontrolu způsobu odměňování. Jestliže firmy či organizace pochybení nenapraví, budou jim hrozit finanční postihy. Jejich výše bude podle komise záležet na členských státech.

Aby pravidla začala platit, musí je nejprve schválit právě zástupci unijních zemí a Evropský parlament. Desítka členských zemí včetně Německa, Francie či Itálie přitom již právní úpravy zavádějící platovou transparentnost má.