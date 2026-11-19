Evropská komise ve čtvrtek potvrdila, že se stala terčem kybernetického útoku. Informoval o tom web DW, podle kterého Evropská unie historicky poprvé čelila kyberútoku, při němž útočníkům asistovala umělá inteligence.
"Byla to umělou inteligencí generovaná kyberkampaň," uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Incident byl podle jeho slov zachycen ve čtvrtek 22. října, aniž by se potvrdil jakákoliv únik dat, který by se týkal zaměstnanců komise. Regnier nezmínil, kdo je za útok zodpovědný. Pouze dodal, že byly podniknuty nezbytné kroky v reakci na tuto událost.
"Dočasně jsme shodili několik aplikací, ale fungování většiny z nich již bylo obnoveno," dodal mluvčí.
O incidentu jako první informoval server Politico. Podle zjištění novinářů byly některé unijní systémy mimo provoz po dobu až deseti dnů. Web také napsal, že mohla být zkompromitována osobní data zaměstnanců Evropské komise, kterých je zhruba 33 tisíc.
Kybernetických útoků proti cílům v Evropě poslední dobou přibývá. Čelila jim například centra řízení letového provozu, krevní banky, televizní a rozhlasové stanice či supermarkety. Francie si v uplynulých dnech předvolala íránského velvyslance kvůli hackerským útokům na lednice v obchodech. Teherán nicméně popřel jakoukoliv zodpovědnost.
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evropská komise , Hackeři , EU (Evropská unie) , Kybernetická bezpečnost , umělá inteligence (AI)
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Zdroj: Libor Novák