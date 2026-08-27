Babiš jednal s předsedou Evropské rady Costou. Řešili spolu peníze

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal ve čtvrtek v Kramářově vile předsedu Evropské rady Antónia Costu. Diskutovali spolu především o podobě nového víceletého finančního rámce Evropské unie a o prioritách, které Česká republika při vyjednávání o novém unijním rozpočtu prosazuje, nebo o dalším rozšiřování EU o země západního Balkánu.
Předseda Evropské rady António Costa navštívil Prahu v rámci své cesty po členských zemích EU, během níž zjišťuje postoje jejich lídrů na připravovaný nový víceletý finanční rámec EU. Premiér Andrej Babiš po jednání v Kramářově vile ocenil zájem předsedy ER o klíčové priority, které Česká republika při vyjednávání o novém unijním rozpočtu má.
"Jsem velice rád, že nás António Costa navštívil a že jsme měli možnost dvě hodiny diskutovat o našich názorech na klíčové priority Evropské unie. Myslím si, že od nástupu naší vlády jsme aktivní, přicházíme s návrhy, které řeší konkurenceschopnost Evropské unie. Mám na mysli hlavně povolenky ETS I, protože energetika a ceny energií jsou pro konkurenceschopnost zásadní," prohlásil předseda české vlády.
Hlavním tématem jednání s předsedou Evropské rady byl příští víceletý rozpočet EU, který chce António Costa vyjednat do konce letošního roku. "Pro nás je samozřejmě zásadní, aby Česká republika dosáhla v rámci vyjednávání co nejlepšího výsledku. Panu předsedovi jsem řekl náš názor, že škrty v kohezních a zemědělských fondech, které navrhuje Evropské komise, pro nás nejsou přijatelné. Že samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investic do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů," konstatoval premiér Andrej Babiš.
Příští unijní rozpočet podle premiéra Babiše nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik a průmyslových zemí. "Členské státy si musí být rovné a rozpočet musí zaručit rovnováhu napříč Evropskou unií,“ zdůraznil premiér Babiš. „Samozřejmě je důležité, aby z centrálně řízených programů, které jdou na zvýšení konkurenceschopnosti, mohli těžit všichni, ne pouze nejbohatší a největší země," dodal.
Velkým problémem pro ekonomiku jsou vysoké ceny energií. I na základě velkého tlaku české vlády už Evropská komise v červenci představila návrh revize systému emisních povolenek ETS, ale je třeba v těchto krocích pokračovat a ulevit energeticky náročnému průmyslu, aby kvůli vysokým cenám povolenek nepřesouval své aktivity mimo země EU. "Rovněž návrh rozdělení výnosů z povolenek pro nás není akceptovatelný. Chceme, aby výnosy zůstaly v rukou členských států, které nejlépe vědí, jak je investovat," uvedl premiér Babiš.
K dalším tématům jednání patřila otázka možného rozšíření Evropské unie o další členské státy, a to o země západního Balkánu. Česká republika rozšíření podporuje, pokud kandidátské země splní všechny stanovené podmínky. Premiér Babiš na jednání připomněl, že země západního Balkánu udělaly v tomto směru zásadní pokrok a že například Černá Hora a Albánie už na schválení vstupu čekají dlouho, ačkoli jsou členství velmi blízko. Integrace těchto zemí do EU i jejich začlenění do schengenského prostoru jsou ve strategickém zájmu České republiky.
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Zdroj: Libor Novák