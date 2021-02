Europoslanci chtějí lepší dohled EU nad sociálními sítěmi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie by měla co nejdříve zavést závazná pravidla, která by zefektivnila boj s dezinformacemi a dohled nad fungováním sociálních sítí. Shodla se na tom dnes velká část poslanců Evropského parlamentu v debatě s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Většina zákonodárců zdůrazňovala, že EU nesmí omezit svobodu projevu, na což podle Jourové pamatují normy navržené komisí, které budou EP a členské státy projednávat v příštích měsících.