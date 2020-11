Evropa musí mít vlastní politickou strategii. Jinak bude míčem pro hru velmocí, varoval Maas

Podle Maase není pochyb, že Biden chce vylepšit vztahy s Evropou, které se za poslední čtyři roky prezidentského mandátu republikána Donalda Trumpa vyhrotily. "Poslední roky bylo možné vnímat spíše jako kontrolu škod," řekl šéf německé diplomacie. "Nyní je na čase, abychom jako Evropané předložili vlastní nabídku nových transatlantických vztahů," uvedl s tím, že není možné nechat se změnou v USA ukolébat a pohodlně se usadit do křesla.

"Staré časy se již nevrátí, musíme mít vlastní strategii," zdůraznil Maas. "V opačném případě se staneme jen míčem pro hry velmocí," varoval. Jako příklad zmínil postoj k Číně, ke které jednotlivé unijní státy přistupují různě a kterou USA vnímají jako hlavního konkurenta.

Vedle vlastní politické strategie zmínil Maas i nezbytnost datové suverenity Evropy, která je důležitá i pro rozvoj umělé inteligence. V Berlíně se tento týden koná konference o digitalizaci, na které v pondělí o tématech datové nezávislosti Evropy hovořil i německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Bezpečnost Evropy totiž není podle Berlína definována jen politickými a vojenskými kapacitami, ale i kontrolou nad svými daty.

O nezbytnosti změny v přístupu Evropy k USA dnes hovořila také německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. Složité období Trumpova prezidentství vnímá jako budíček. "Využít nadcházející čtyři roky Bidenovy administrativy je v našem zájmu. V řadě ohledů, jako jsou klimatické změny a obrana, ale musíme nejdříve dostát vlastním cílům a očekáváním," uvedla.

Krampová-Karrenbauerová zmínila také to, že spojenci nyní od Německa očekávají více než v minulosti. Podle ní je teď důležité vést o závazcích s německou veřejností diskusi. K většímu zapojení Německa nejen do péče o transatlantické vztahy vyzvala tento měsíc i německá kancléřka Angela Merkelová, když prohlásila, že Německo sdílí se svými spojenci nejen závazky vůči NATO, ale také stejné demokratické hodnoty. "Víme, a to právem, že musíme převzít větší díl odpovědnosti," uvedla kancléřka.