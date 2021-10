Historik: Nástupce Merkelové nebude chápat problematiku postkomunistických zemí včetně Česka

Kandidátem na německého kancléře je Olaf Scholz, který vedl sociální demokraty do zářijových parlamentních voleb, v nichž vyhráli. Kancléřský kandidát konzervativní unie CDU/CSU, která skončila druhá, je Armin Laschet. O vládní koalici nyní vyjednávají se sociálními demokraty i liberálové a Zelení. Podle Kováře se žádný z politiků ve vztahu k ČR neblíží k Merkelové. "Protože nebude mít pochopení pro to, co znamená postkomunistická země. Ona (Merkelová) žila v NDR a tím pádem rozumí mentalitě postkomunistické země a pořád to v nás je," uvedl Kovář.

Dodal, že Merkelovou považuje za razantní a tvrdou političku a přiznal, že v řadě věcí s ní nesouhlasil. Přesto podle něj německá kancléřka v sobě měla velkou míru empatie a navíc vazbu na Česko, i proto, že studovala v Praze. "V jednom rozhovoru řekla, když překročí hranice Saska s Českem, tak se pořád cítí doma," uvedl Kovář.

Česká republika je v řadě sfér silně navázána na Německo. Jde hlavně o automobilový průmysl nebo export. Někteří odborníci tuto jednostrannou provázanost kritizují jako nezdravou. Podle Kováře však vazba na Německo nemůže být jiná. "Odpovídá naší poloze, tomu, jak je orientovaná naše ekonomika a co pro nás Německo znamená ve všech ohledech," uvedl.

Táborská dvoudenní konference s názvem Příštích 10 let nabízí dvě desítky přednášek. Začala dnes, kdy na ní kromě Kováře vystoupili například egyptolog Miroslav Bárta, geolog Václav Cílek nebo psychiatr a neurovědec Jiří Horáček. Konference má veřejnosti nabídnout pohled odborníků z daných oblastí na nejbližší budoucnost.