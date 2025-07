Angela Merkelová prozradila, o co Trumpovi vlastně jde

Merkelová popsala Trumpa jako člověka, který „touží po pozornosti“. Vzpomněla přitom na incident z března 2017, kdy jí v Oválné pracovně před zraky novinářů odmítl podat ruku. „Řekla jsem mu: ‚Donalde, měli bychom si potřást rukou.‘ A on to neudělal. Chtěl na sebe strhnout pozornost. To je jeho cíl – vyvolat rozruch, aby se o něm mluvilo,“ uvedla.

Později jí prý ruku podal – ale až mimo kamery. Podle Merkelové se tento postoj promítal i do jeho politických kroků, například zavádění cel. „Evropané musí být jednotní a nenechat se zastrašit. Když Trump uvalí cla, měli bychom odpovědět stejně,“ prohlásila. Zdůraznila ale, že není zastánkyní přerušení transatlantických vztahů: „I Spojené státy nemohou přežít samy. Musíme jednat.“

Za zvlášť nebezpečný označila výrok současného amerického viceprezidenta JD Vance, že USA budou partnery jen těm, kdo sdílí jejich „pojetí svobody“ – tedy bez pravidel a kontrol. „To je ohrožení demokracie,“ uvedla.

Ve své knize Merkelová popisuje Trumpa jako člověka, který svět vnímá optikou realitního byznysu: „Každý majetek lze získat jen jednou – buď ho máte vy, nebo někdo jiný. Tak se díval i na svět. Věřil, že úspěch jednoho státu je nutně neúspěchem druhého.“

Při návštěvě Řecka Merkelová zavzpomínala i na krizový rok 2015, kdy se v zemi rozhodovalo o přijetí podmínek mezinárodní finanční pomoci. Tehdejší premiér Alexis Tsipras ji šokoval, když jí po telefonu oznámil, že plánuje referendum – a sám bude prosazovat odmítnutí podmínek.

„Byl to nejpřekvapivější telefonát mé politické kariéry. Zůstala jsem beze slov,“ řekla. Přesto vztah s Tsiprasem postupně zlepšila. „Byl upřímný a nesnažil se mě klamat,“ ocenila.

Vzpomněla také na rozdílné názory s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou. „Nechápal právní rámec EU ani rozdíl mezi Evropskou centrální bankou a americkým Fedem,“ poznamenala. A přiznala: „V jednom momentě jsem ten tlak nevydržela a rozplakala se. Ano, žena pláče na summitu,“ dodala s úsměvem.

Na závěr prohlásila, že nikdy nechtěla, aby Řecko opustilo eurozónu. „Evropu bez Řecka si neumím představit. Patří do ní jako silný a nedílný člen,“ uzavřela.