Italský premiér demisi nepodal, krizi chce řešit v parlamentu

O úmyslech premiéra Conteho po faktickém rozpadu vládní koalice není stále zcela jasno. Podle deníku Corriere della Sera by mohl vystoupit v parlamentu až po hlasování o dalším balíčku na podporu italské ekonomiky, jež je na plánu ve středu 20. ledna. Premiér se nechal dočasně pověřit řízením ministerstev zemědělství a rovných příležitostí, jež po demisi ministryň zůstala bez vedení.

"Ať Conte vystoupí zítra (v pátek) v parlamentu a řekne, co se děje," uvedl vůdce opoziční Ligy Matteo Salvini, podle kterého "si Itálie nemůže dovolit neviditelnou vládu". Salvini a celá pravicová opozice žádá návrat k volebním urnám, pokud by kabinet nezískal důvěru.

Kvůli odchodu strany Italia Viva nemá aktuální vládní koalice většinu v senátu. K té jí chybí devět až deset hlasů. Senát má v italském zřízení prakticky stejné kompetence jako poslanecká sněmovna. Bez většiny v horní komoře tak vládě hrozí vyslovení nedůvěry, ale také výrazné potíže při schvalování zákonů.

Podle italského tisku premiér zvažuje, že by hlasy odcházejícího koaličního partnera nahradil skupinou "konstruktivních zákonodárců". Jednalo by se o nezařazené senátory či zákonodárce z menších klubů. Není ani vyloučeno, že by vládu mohli podpořit i někteří opoziční senátoři, nejčastěji se mluví o členech klubu Forza Italia.

Dalšími možnostmi jsou podle agentury AFP uzavření nové koaliční smlouvy se stranou Italia Viva a výměna premiéra či předčasné volby.

Strana Italia Viva, kterou vede expremiér Matteo Renzi, kritizovala Conteho za řízení vlády, které je podle ní málo kolegiální. Renzi se vymezil vůči přístupu vlády k pandemii a podotkl, že Itálie vykazuje jeden z nejvyšších počtů úmrtí v souvislosti s covidem-19. Renzi žádal, aby Itálie čerpala prostředky z Evropského stabilizačního mechanismu. To však odmítá největší vládní uskupení - Hnutí pěti hvězd.

Krok strany bývalého premiéra dnes silně kritizovali představitelé Demokratické strany, která je druhým nejsilnějším vládním uskupením. Její špičky označily Renziho a jeho stranu za nedůvěryhodné a nezodpovědné partnery. Ministr financí Roberto Gualtieri uvedl, že vládní krize zřejmě zvýší úroky italských dluhopisů. Renzi byl v čele Demokratické strany v letech 2013 až 2018, v roce 2019 z ní vystoupil a založil vlastní stranu.