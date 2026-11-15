Meta dostala v Itálii obří pokutu kvůli Facebooku

Italské regulační orgány udělily masivní pokutu americké technologické firmě Meta, protože přistupovala k fotkám uživatelů s přístroji s operačním systémem Android bez jejich výslovného souhlasu. Informovala o tom BBC. Meta má zaplatit 805 milionů eur.
Jde o jednu z nejvyšších pokut v italské historii, zdůraznila BBC. Meta podle úřadů neinformovala asi 20 milionů uživatelů, že má přístup k jejich fotografiím a videím prostřednictvím aplikace k sociální síti Facebook. Firma dostala 60 dní na nápravu a získání výslovného souhlasu uživatelů.
Mluvčí amerického technologického giganta řekl britské stanici, ze společnost se hodlá proti rozhodnutí odvolat. "Nesouhlasíme se závěry regulátora, jeho aplikací práva a disproporční výší pokuty," uvedl mluvčí.
Pokuta souvisí s funkcí, která lidem nabízí nápady na příspěvky na základě jejich fotek a videí. Facebook k nim získal přístup prostřednictvím jednoho souhlasu ohledně celé aplikace. Podle italských úřadů nicméně nedával uživatelům na vědomí, co bude aplikace s fotkami dělat.
Americká technologická společnost Meta Platforms (dříve Facebook, Inc.), kterou v roce 2004 spoluzaložil Mark Zuckerberg a sídlí v kalifornském Menlo Parku, patří mezi nejvlivnější světové giganty v oblasti sociálních sítí, digitální reklamy, umělé inteligence a virtuální reality. Do jejího portfolia spadají klíčové komunikační a sociální platformy jako Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger a Threads.
Podle oficiálních finančních výsledků společnosti z roku 2026 využívá alespoň jednu z jejích aplikací přibližně 3,6 miliardy lidí denně, přičemž každá ze tří největších platforem – Facebook, Instagram i WhatsApp – samostatně překonala hranici 3 miliard aktivních uživatelů měsíčně.
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Zdroj: Lucie Žáková