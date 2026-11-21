Akcie společnosti Anthropic se v pátek vrátily zpět směrem k upisovací ceně poté, co v předchozí den při svém burzovním debutu prudce posílily, zatímco širší výprodej technologických akcií stlačil dolů světové finanční trhy. Pokles přichází uprostřed přetrvávajících obav z rychlosti a objemu investic do umělé inteligence i kvůli konkrétním potížím velkých firem, včetně společností Nvidia a SpaceX.
Všechny hlavní americké akciové indexy v pátek výrazně oslabily a prohloubily tak poklesy z předchozí části týdne. Index S&P 500 i průmyslový index Dow Jones se dostaly do korekčního pásma, což znamená pokles o deset procent a více oproti nedávnému maximu.
Při pátečním uzavření obchodování ztratil index S&P 500 3,7 procenta, Dow Jones klesl o 1,9 procenta a technologicky zaměřený index Nasdaq Composite se propadl o 5,3 procenta. Všechny tři indexy však zůstávaly výše než před rokem.
Investory nadále znepokojuje tempo, jakým rostou výdaje na umělou inteligenci, kdy jen hrstka největších technologických firem vložila do tohoto odvětví za poslední rok více než bilion dolarů, což vyvolává obavy z finanční bubliny a otázky ohledně návratnosti těchto investic. Nejistotu na trzích posílilo i výrazné vítězství demokratů v listopadových doplňovacích volbách v USA, které vzbudilo obavy z možného zpomalení rozvoje umělé inteligence.
Akcie společnosti Anthropic v pátek během dne klesly až o více než dvanáct procent zhruba na pětaosmdesát dolarů, čímž se přiblížily počáteční ceně primárního veřejného úpisu akcií stanovené na třiaosmdesát dolarů. Nakonec den uzavřely se ztrátou 8,5 procenta a smazaly tak polovinu čtvrtečního zisku, kdy po zahájení na ceně 111,50 dolaru na burze Nasdaq zakončily obchodování o sedmnáct procent výše na 97,17 dolaru.
Analytici pro BBC upozornili, že kolísání kurzu je v prvních dnech či týdnech po vstupu na burzu očekávatelné, protože Anthropic je první přední firmou zaměřenou na umělou inteligenci obchodovanou veřejně a nemá tak přímé burzovní protějšky. Podle některých pozorovatelů připomíná situace červnový debut společnosti SpaceX Elona Muska, který byl dosud největším primárním úpisem akcií v historii a jehož akcie v prvních týdnech rovněž zaznamenaly výrazné výkyvy.
Stratég společnosti AlphaSense Ed Moya uvedl, že úspěšný vstup Anthropic na burzu zjevně neobnovil důvěru v širší trh s umělou inteligencí. Podle něj se investoři ptají, kolik jsou ochotni za tento růst zaplatit, a na Wall Street se začíná projevovat posun od odměňování růstu za každou cenu k požadavku na silnější peněžní tok a jasnější cestu k ziskovosti.
Výrazné ztráty v pátek zaznamenaly i další velké technologické společnosti. Akcie firmy Nvidia se propadly o 13,7 procenta po zprávách agentury Reuters, které BBC nepotvrdila, že americká Komise pro cenné papíry a burzy vyšetřuje její účetní postupy, zatímco akcie společností Tesla a SpaceX klesly o více než 7,6 procenta, přičemž SpaceX zasáhlo oznámení emise dluhopisů na financování rekordního nákupu čipů od Nvidie.
Oslabily také akcie společností Meta, které odepsaly více než pět procent, a Amazon, jež klesly o více než čtyři procenta, zatímco poklesy firem Apple a Alphabet byly mírnější. Dopady se nevyhnuly ani hlavním evropským burzám, kde německý index Dax uzavřel níže o 2,6 procenta, francouzský CAC 40 o 1,9 procenta a britský FTSE 100 o jedno procento.
Ještě dříve v pátek hlásily strmé propady asijské trhy se silným zastoupením technologií, kde jihokorejský index Kospi a japonský Nikkei 225 ztratily zhruba pět procent a oslabily akcie výrobců paměťových čipů SK Hynix, Kioxia a Tokyo Electron i společnosti Samsung Electronics. Tchajwanský trh pak v pátek klesl přibližně o šest procent, čímž jeho týdenní ztráta přesáhla sedmnáct procent a dosáhla největšího týdenního poklesu od roku 1990.
12. listopadu 2026 16:11
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Zdroj: Libor Novák