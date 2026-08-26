Meta zaplatí pokutu 17 miliard dolarů. Facebook a Instagram čekají stěžejní změny

Společnost Meta souhlasila s rozsáhlými změnami svých sociálních sítí Facebook a Instagram a se zaplacením až 17 miliard dolarů. Dohodou tak ukončila soudní spor s desítkami amerických států, které ji obviňovaly z vědomého vytváření závislosti u dětí a jejich poškozování. K vyrovnání došlo v probíhajícím procesu v Kalifornii necelý týden od jeho zahájení.
Zavedené změny přinesou nová bezpečnostní opatření pro dospívající uživatele v celých Spojených státech. Mezi ně patří denní časové limity pro používání aplikací, zablokování přístupu během nočních hodin, zastavení notifikací v době školního vyučování nebo zákaz filtrů simulujících plastické operace. Společnost Meta musí tyto úpravy realizovat během několika měsíců.
Žalobu na technologického giganta podala Kalifornie spolu s dalšími 28 státy USA. Tvrdily v ní, že společnost záměrně navrhla návykové funkce, které u mladých lidí vedly k psychickým problémům, úzkostem, depresím i sebevraždám. Státy rovněž poukazovaly na neoprávněné shromažďování dat o dětech mladších 13 let bez souhlasu rodičů, což Meta nadále odmítá.
Sjednaná částka 17 miliard dolarů bude rozdělena mezi jednotlivé žalující státy v průběhu deseti let, přičemž dohoda ještě podléhá schválení soudem. Například Kalifornie má získat v přepočtu až 2,1 miliardy dolarů a Colorado přibližně 615 milionů. Zástupci států označili výsledek za zásadní průlom v ochraně nezletilých na internetu.
Vedení společnosti Meta v reakci na urovnání sporu uvedlo, že zavedený bezpečnostní rámec bude fungovat pouze v případě, pokud ho přijmou i ostatní platformy. Právní zástupci firmy proto vyzvali konkurenty jako TikTok, Snap a YouTube, aby podobná omezení zavedli bezodkladně také. Meta nadále čelí řadě dalších žalob ze strany rodin, jednotlivců i školských obvodů.
Soudní proces v Oaklandu měl původně trvat několik týdnů, nakonec však skončil již po čtyřech dnech jednání. Během nich stihl vypovídat bývalý bezpečnostní inženýr společnosti Arturo Béjar, který uvedl, že vedení firmy včetně generálního ředitele Marka Zuckerberga o rizicích pro mladé uživatele vědělo, ale veřejně vyvolávalo zavádějící dojem o bezpečnosti platforem.
Před uzavřením dohody stanul před soudem také šéf Instagramu Adam Mosseri. Ten čelil dotazům ohledně nízké využívanosti dosavadních bezpečnostních prvků pro teenagery, jejichž reálná čísla společnost veřejně nepublikovala. K plánované výpovědi samotného Marka Zuckerberga již z důvodu uzavření smíru nedošlo.
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Zdroj: Libor Novák