Deník The Guardian jmenoval osm účastníků schůzky z řad konzervativních poslanců, přičemž pět z nich už veřejně ohlásilo, že podpoří snahu prosadit zákon o případném dalším odkladu brexitu.

Podle webu BuzzFeed News se už takto vyjádřilo celkem 15 zákonodárců vládní strany. Klíčové hlasování o první fázi plánu na zablokování brexitu bez dohody se očekává kolem 23:00 SELČ.

Poslanci po jednání s Johnsonem neposkytli vyjádření na kameru, podle zákulisních informací je ale premiér na svou stranu nezískal. "Konzervativní rebelové odcházející z dopolední hodinové schůzky s Johnsonem uvádí, že to jejich postoj nezměnilo," napsal na twitteru politický zpravodaj deníku The Times Francis Elliott. "Jeden z přítomných řekl, že to bylo 'na hovno'," přidala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

3. In contrast tory rebels meeting with PM seems to have gone less than swimmingly .. one there said it was ‘crap’ , another said Johnson made it clear he would withdraw he whip - sounds like it was less than cordial not surprisingly given what’s at stake