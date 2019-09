Johnson zneužil policisty k politické hře? Na premiéra se valí kritika

Boris Johnson ve čtvrtek přijel do severoanglického hrabství West Yorkshire, aby zahájil kampaň, jejímž cílem je přilákat do řad britské policie během tří let 20.000 nových lidí. Větší část projevu, během něhož za ním stálo pětatřicet policistek a policistů, ale premiér věnoval komentáři aktuálního vývoje na politické scéně a útokům na lídra opozice Jeremyho Corbyna.

zdroj: YouTube

Ostrou kritiku si za to vysloužil od Marka Burnse-Williamsona, člena opozičních labouristů, který zastává volenou funkci policejního komisaře hrabství West Yorkshire. Premiér podle něj změnil akci, která měla být věnována náboru nových policistů, na "tirádu" o brexitu a opozici.

Spíše než řeč na podporu policie šlo podle Burnse-Williamsona o "do očí bijící volební agitaci". Nejhorší podle labouristického politika ovšem je, že zcela zapadlo hlavní poselství projevu: vyjádřit uznání policistům, kteří podle něj v minulých letech trpěli úspornými opatřeními.

Politování nad tím, jak čtvrteční projev premiéra Johnsona vypadal, dnes vyjádřil také policejní šéf severoanglického hrabství John Robins. V prohlášení uvedl, že předpokládal, že projev bude věnován policistům a jejich práci. "Nikdo nám předem neřekl, že bude jeho projev rozšířen o jiná témata," zdůraznil. "Byl jsem zklamán z pohledu na naše důstojníky, kteří dělali kulisu té části projevu, která se netýkala náboru," dodal.

News: PCC statement on the Prime Minister’s visit to West Yorkshire on Thursday 5 September



Read the full statement: https://t.co/HEhHUI1d9E pic.twitter.com/N8ePSAqX67 — West Yorks PCC (@WestYorksOPCC) September 6, 2019

Předsedu vlády dnes kritizovaly také policejní odbory. Také ony označily za zklamání skutečnost, že premiér svou pozornost v projevu nevěnoval plně policii a jejím problémům.

Už ve čtvrtek si Johnson vysloužil kritiku také kvůli incidentu ze závěru proslovu. Jedné ženě z řad rekrutů, kteří za ním po dobu projevu stáli, se na závěr řeči udělalo zjevně mdlo a musela se posadit. Johnson se zeptal, zda je v pořádku, ale ve svém projevu ještě asi minutu pokračoval. Na twitteru se na něj za to snesla ihned kritika kvůli údajné neohleduplnosti.