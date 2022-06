Lídři EU zahájili summit, schvaluje se na něm kandidatura Ukrajiny

Poté, co se unijní lídři dopoledne nedohodli na žádném konkrétním kroku v případě žádostí o vstup do EU zemí západního Balkánu, se v případě Ukrajiny a Moldavska neočekávají komplikace. Novinářům to na úvod jednání řekli český premiér Petr Fiala, německý kancléř Olaf Scholz nebo nizozemský premiér Mark Rutte. Představitelé unijního bloku mají podle navrhovaných závěrů jednání dnes slíbit podobný krok i Gruzii, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí.

Lídři EU by se dnes měli shodnout i na unijním plánu investic do poválečné Ukrajiny nebo na dalších dodávkách zbraní Kyjevu. Jednat budou i o dalších protiruských sankcích nebo o komplikacích s vývozem obilí z Ukrajiny, který znemožňuje ruská blokáda ukrajinských přístavů.