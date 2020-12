Macron odmítl podmínit prodej zbraní Egyptu lidskými právy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francie nepodmíní budoucí prodeje zbraní Egyptu zlepšením tamní situace v otázce lidských práv, neboť by to africkou zemi oslabilo v boji proti terorismu. Podle agentury Reuters to uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron při příležitosti státní návštěvy svého egyptského protějšku Abdala Fattáha Sísího v Paříži. Macron zároveň sdělil, že téma lidských práv se Sísím probral při osobním jednání.