Německo chce letos prakticky ukončit dovoz uhlí a ropy z Ruska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo chce do konce roku prakticky ukončit dovoz uhlí a ropy z Ruska, řekl listu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ministr hospodářství Robert Habeck. S ruským plynem navzdory válce na Ukrajině dál počítá. Německo by se bez něj zatím podle Habecka jen těžko obešlo. Podíl ruských dodávek plynu do Německa činí podle ministerstva 55 procent, u uhlí je to 50 procent a u ropy 35 procent.