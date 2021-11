Německo mění status JAR, kvůli nové mutaci zakáže cestování

Krátce před Spahnovým oznámením řekl šéf úřadu kancléřky Angely Merkelové Helge Braun televizi ARD, že brzy očekává zákaz letů na jih Afriky. Takový krok se chystá navrhnout i Evropská komise, což dnes na twitteru oznámila její šéfka Ursula von der Leyenová.

"Nově objevená varianta B.1.1.529 nás znepokojuje, proto jednáme proaktivně a včasně. To poslední, co nám ještě chybí, je zavlečení nové mutace, která způsobí ještě více problémů," napsal na twitteru Spahn. Německo se nyní potýká s rychlým šířením nákazy covidem-19.

Institut Roberta Kocha (RKI), který je hlavním německým úřadem pro boj s pandemií nemoci covid-19, dnes zveřejní aktualizovaný seznam epidemicky rizikových zemí, na kterém bude JAR podle Spahna označena jako oblast s mutacemi. O epidemickém hodnocení států rozhodují společně německá ministerstva zahraničí, zdravotnictví a vnitra. Jako oblast s mutacemi dosud Německo neeviduje žádnou zemi.

Označení za oblast s mutacemi znamená, že z daného regionu je do Německa zakázána přeprava cestujících. Výjimku pro vstup do Německa mají jen němečtí občané, lidé s právem pobytu v Německu a manželé či partneři německých občanů včetně jejich nezletilých dětí. Lidé, kteří z oblastí s mutacemi do Německa vstoupit mohou, musí po příjezdu na 14 dní do karantény. Dvoutýdenní izolace se bez rozdílu týká všech, tedy i malých dětí a očkovaných.

Už ve čtvrtek lety z JAR a některých sousedících zemí pozastavila Británie, ke které se dnes přidaly Singapur s Japonskem. Učinily tak kvůli obavám, že by nová varianta koronaviru mohla ohrozit či překonat účinnost vakcín proti covidu-19. O nové variantě, která se rychle šíří v Jihoafrické republice, chce dnes jednat pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO).

Varianta byla zachycena i v Botswaně a v Hongkongu, kam ji zřejmě zavlekl cestující z Jihoafrické republiky.