Německo nabídne daňové úlevy nejméně za 30 miliard eur

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá vláda v tomto volebním období poskytne firmám a občanům daňové úlevy nejméně za 30 miliard eur (více než 746 miliard Kč), začít platit by měly od příštího roku. Deníku Bild am Sonntag to řekl nový ministr financí Christian Lindner.