Německo převzalo předsednictví EU, Merkelová zamíří do Bruselu

Berlín sice hovoří o dalších prioritách jako je ochrana klimatu, dohoda s Británií či posílení role EU ve světě, následky koronavirové krize však budou hrát v jeho agendě hlavní roli. Merkelová by ráda přiměla další lídry členských zemí ke shodě na fondu obsahujícím podle návrhu Evropské komise 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun) již do konce července, což je podle některých unijních činitelů vzhledem k zásadním námitkám části zemí velmi nejistý cíl. Prezidenti a premiéři se k očekávanému jednání do Bruselu sjedou 17. července.

Um Mitternacht hat Deutschland für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das Brandenburger Tor erstrahlt mit Logo und Motto „Gemeinsam. Europa wieder stark machen“. #eu2020de https://t.co/8nIifFgSEr pic.twitter.com/Rtz5geKu9M — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 30, 2020

"Není to jistota, ale šance existuje," citoval dnes bruselský web Politico německého velvyslance při EU Michaela Clausse, podle něhož čeká Berlín velmi těžká práce jak před samotnou dohodou lídrů, tak při následném podrobném rozpracovávání dílčích částí návrhů na úrovni expertů a ministrů členských zemí.

Německo se podle něj chystá chopit své role velmi aktivně od samého počátku a postupně se hodlá vrátit k osobním jednáním, které kvůli šířící se nákaze na jaře nahradily videokonference. Mluvčí EP dnes oznámil, že Merkelová osobně představí europoslancům priority německého předsednictví na plenárním zasedání začínajícím příští středu. Parlament přitom v minulých měsících fungoval v omezeném režimu, na jednáních byla pouze malá část poslanců a i červencová plenární schůze bude kratší než obvykle.

Jako první zástupci vlád se za dva týdny sejdou v Bruselu ministři zahraničí, většina dalších ministerských jednání se ale tento měsíc ještě odehraje na dálku.

"Je tu stále spousta neznámých. Budeme muset reagovat pružně" připustil Clauss, že předsednictví bude bedlivě sledovat vývoj nákazy a v případě zhoršení situace se může vrátit k videokonferencím.

Bruselští diplomaté však obecně vkládají do předsednické role nejlidnatější země a zároveň nejsilnější ekonomiky velká očekávání. Podle řady z nich nemá současný předseda Evropské rady Charles Michel po únorovém krachu rozhovorů o rozpočtu silnou pozici a právě Merkelová posílená dohodou s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem by mohla k vyjednání shody na pokrizovém balíku výrazně pomoci.