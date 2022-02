Německý kancléř Scholz pojede do Ruska, měl by jednat s Putinem

Sérii diplomatických jednání na nejvyšší úrovni odstartuje třiašedesátiletý kancléř 7. února v hlavním městě USA, kde se sejde s americkým prezidentem Joem Bidenem. Už den poté by se měl setkat také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a polským prezidentem Andrzejem Dudou. Ve čtvrtek pak bude následovat jednání s představiteli trojice pobaltských států.

Začátkem dalšího týdne - 14. února - zamíří Scholz do Kyjeva, kam se ve stejný den chystá také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková. Během své dvoudenní návštěvy Ukrajiny zavítá Baerbocková i k hranicím s Ruskem, u nichž je na 100.000 ruských vojáků. Z toho, že by mohli zaútočit, mají obavu západní země. Moskva to popírá.

"Situace je velmi vážná. Není možné přehlédnout, že na ukrajinskou hranici napochodovalo mnoho vojáků a jednotek," řekl Scholz ve středu televizi ZDF. V rozhovoru se vyjádřil také ke kritice některých politiků a médií, že je Německo příliš vstřícné vůči Putinovi, a nedá se tedy považovat za spolehlivého partnera. "Naši spojenci vědí přesně, co v nás mají," poznamenal kancléř s tím, že právě spolková republika Ukrajině poskytuje největší finanční pomoc.