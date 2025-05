Před šesti měsíci se jeho vláda zhroutila, po dnešku zůstává Scholz německým kancléřem

Navzdory plánům, že nová vláda bude potvrzena během dnešního odpoledne, zůstává Scholz i se svými ministry ve funkci v prozatímním režimu. Další postup zůstává nejasný a jednání mezi politickými stranami o dalším hlasování se zatím odkládá.

Problém je, že případné druhé hlasování – které je sice na dnešek méně pravděpodobné, ale na zítřek se aktivně zvažuje – by nejspíš vyžadovalo samostatné procedurální hlasování, k němuž by bylo zapotřebí vyšší většiny.

To by znamenalo nutnost získat podporu alespoň části opozice. Podle dostupných zpráv už CDU/CSU a SPD jednají s dalšími stranami, mimo jiné i s krajně pravicovou AfD a postkomunistickou Levicí, které by mohly potřebné hlasy dodat – i když lze předpokládat, že zároveň vyčkávají, zda by se z krize nedalo politicky vytěžit více.

Mezitím se zasedání Bundestagu přerušilo a probíhají intenzivní konzultace mezi stranami. Jak připomněl týdeník Spiegel, přesně před šesti měsíci, 6. listopadu, se zhroutila Scholzova vláda. A právě dnes se Německo opět ocitlo v nejistotě.

Spolupředseda Zelených Felix Banaszak označil dnešní vývoj za „zlomový bod“ a varoval, že Evropa a Německo nutně potřebují stabilitu. Zdůraznil však, že opozici nelze vinit za to, že nepodporuje vládní většinu – to podle něj není její úloha.

Friedrich Merz nyní stojí před složitým rozhodnutím: pokusit se o druhé hlasování, a riskovat tak další ponižující porážku, nebo vyčkat a pokusit se ještě vyjednat pevnější podporu uvnitř vlastní koalice. První neúspěch totiž naznačil možné trhliny v nově vznikající vládní většině.

Ještě před 24 hodinami přitom situace vypadala optimisticky. Merz hovořil o „historické povinnosti“ udělat z nové vlády úspěšný projekt. Podepsání koaliční smlouvy mezi konzervativní CDU/CSU a středolevicovou SPD se mělo stát symbolem návratu k politické stabilitě, která se rozpadla s nefunkční tzv. semaforovou koalicí tří stran minulého kabinetu.

Navzdory tomu, že SPD ve volbách utrpěla historicky nejhorší výsledek a skončila až na třetím místě, byla koalice Merze a SPD považována za stabilnější než předchozí vláda. Merz sliboval návrat Německa do silné pozice v rámci EU, oživení ekonomiky a větší důraz na zahraniční politiku.

Po dvou letech recese zaznamenalo německé hospodářství v prvním čtvrtletí 2025 růst, avšak ekonomové varují před novými riziky – například kvůli americkým clům, které by mohly dopadnout na německý export. Znepokojení panuje i nad výkonností služebního sektoru, který minulý měsíc zaznamenal pokles kvůli slabé spotřebitelské poptávce.

Německo tak vstupuje do dalšího dne s nejistotou – neví se, kdy a zda vůbec Friedrich Merz usedne do kancléřského křesla. Místo toho se kancléř Scholz, původně připravený odejít, musí ještě na nějakou dobu vrátit k řízení země v prozatímním režimu.