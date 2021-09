Řecko chce zaujmout tvrdý postoj k uprchlíkům, žádá EU o pomoc

Atény se obávají, že kvůli situaci v Afghánistánu, kde převzalo moc radikální hnutí Tálibán, se zopakuje situace z roku 2015. Do Řecka tehdy přišel téměř milion uprchlíků ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

"Zopakuji to: evropské země si nemohou myslet, že Řecko tento problém vyřeší samo a že se jich to vůbec netýká, protože mají pevně a hermeticky uzavřené hranice," uvedl předseda vlády na tiskové konferenci. Podle Mitsotakise je EU solidární, pokud jde o finanční pomoc. "Ale my jsme ti, kdo odvádí veškerou práci: pobřežní stráž, policie, ozbrojené síly. A budeme v tom pokračovat," dodal premiér, podle kterého by nejvíce pomohlo, kdyby se EU dohodla na jednotné azylové politice. V tomto ohledu ale prý není příliš optimistický.

Řecko už přijalo některá preventivní opatření. Na své hranici s Tureckem vztyčilo plot o délce 40 kilometrů. Země rovněž zahájila výběrová řízení na výstavbu zadržovacích center na ostrovech poblíž Turecka, což vyvolalo kritiku lidskoprávních organizací. V sobotu bude slavnostně otevřeno nové zařízení na ostrově Samos.

"Máme infrastrukturu pro případ, že bychom čelili nové vlně (z Afghánistánu),“ řekl Mitsotakis, podle kterého Řecko počítá i s možností prodloužení hraničního plotu podél řeky Evros. "Rozbiju a rozdrtím sítě obchodování s lidmi. Jejich potenciální zákazníci budou vědět, že by mohli zaplatit 1000 nebo 2000 dolarů a nikdy se nedostat do Řecka,“ dodal premiér.