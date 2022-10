Slovenská ministerstva a úřady budou muset v nadcházející topné sezoně snížit teplotu

Opatření, které připravilo ministerstvo hospodářství, je součástí vládou předepsaných úspor energií v ústředních orgánech státní správy v souvislosti s energetickou krizí a výrazným zdražením elektřiny a zemního plynu. Podobná omezení s cílem šetřit energie ohlásily i jiné evropské země.

Předloha vyhlášky slovenského ministerstva hospodářství počítá s tím, že ve vytápěných prostorech kanceláří, čekáren, zasedacích místností i jídelen v administrativních budovách ve správě ministerstev a ostatních centrálních úřadů státní správy se předepsaná teplota sníží na 19 z dosavadních 20 stupňů Celsia. Nadále zůstane v platnosti povolená odchylka od cílené hodnoty, a to v rozmezí od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Veřejná správa na Slovensku podle ministerstva hospodářství dlouhodobě vynakládala na energie zhruba půl miliardy eur (12,3 miliardy korun) ročně. Letos tyto výdaje podle odhadu meziročně stoupnou o 87 procent.

Ministerstva a další centrální úřady by podle rozhodnutí vlády měly od letošního října do konce dubna příštího roku snížit ve svých administrativních budovách spotřebu energií o 15 procent v porovnání se stejným obdobím let 2019 a 2020.

K úsporným opatřením přistoupila na Slovensku i samospráva. Město Galanta na jihu země kvůli zdražení elektřiny už v září uzavřelo aquapark. Některá města či obce po skončení dřívějších kontraktů už platí za energie mnohem vyšší ceny.

V Česku budou ministerstva i úřad vlády kvůli úsporám na energiích méně svítit, topit či ohřívat vodu. Úřady snižují také počty spotřebičů, třeba ledniček. Svícení omezí například i památky nebo divadla.