Slovensko vítá balík peněz z fondu EU, chce větší volnost

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko považuje návrh Evropské komise (EK) na rozdělení balíku peněz z fondu obnovy EU v celkovém objemu 750 miliard eur (20 bilionů korun) za příznivý pro zemi, uvítalo by ale větší volnost při použití peněz a také jejich využití v delším období. ČTK to dnes řekl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Česko má naopak vůči předloze výhrady. Premiér Andrej Babiš na dnešní videokonferenci státníků EU zopakoval nesouhlas s tím, aby se peníze z fondu rozdělovaly podle míry nezaměstnanosti z minulých let.