Stopy hackerského útoku, který vyřadil systémy italského regionu, směřují do Německa

Představitelé kraje, pod který spadá i hlavní město Řím, dnes ujistili, že se hackeři nedostali k zdravotním údajům nejvyšších vládních představitelů, například premiéra Maria Draghiho či prezidenta Sergia Mattarelly.

Krajský radní pro zdravotnictví Alessio D´Amato dnes uvedl, že fungování zdravotnických systémů bude obnoveno do tří dnů. "Podávání vakcíny proti covidu-19 se ale nikdy nezastavilo, pokračovalo podle objednávek z předchozích dnů," uvedl D´Amato.

Podle D´Amata situaci zhoršilo, že hackeři zamezili přístup také k zálohovaným datům. První útok kraj zaznamenal v neděli brzo ráno a další v pondělí. Údaje obsažené v systémech hackeři zakódovali.

Italská poštovní policie zatím nevyloučila žádnou vyšetřovací hypotézu. Vyšetřování vede protiteroristická prokuratura. Nejdříve se mluvilo o tom, že za útokem mohou stát odpůrci očkování. Nyní se ale jeví pravděpodobnější, že útočníci nemají žádnou ideologickou motivaci, ale po kraji budou chtít výkupné za obnovu přístupu k údajům.

Podle současných poznatků vyšetřovatelů se hackeři dostali do interní sítě regionu skrze špatně zabezpečený počítač krajského zaměstnance, který pracoval z domova. Stopy útočníků vedou do Německa, to ale podle policie neznamená, že se hackeři fyzicky nacházeli právě v této zemi při zahájení útoku.

Italské úřady nyní debatují, jak zlepšit zabezpečení veřejných systémů. V zemi začala na konci června působit vládní agentura pro kyberbezpečnost. Evropská komise uvedla, že útok na italský region bere velmi vážně. Dodala, že zavádí různá opatření, aby zvýšila kybernetickou bezpečnost v Evropské unii.