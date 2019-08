Britská královna schválila Johnsonův plán na parlamentní přestávku

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Britská královna Alžběta II. schválila plán vlády přerušit ve druhém zářijovém týdnu zasedání parlamentu, a to až do 14. října. V prohlášení to oznámil královnin poradní sbor, který se dnes scházel na zámku Balmoral ve Skotsku.