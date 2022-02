Evropa chce zabránit ruskému útoku na Ukrajinu, nabízí Moskvě dialog, uvedl Scholz

"Chceme jediné, stabilitu a mír v Evropě," řekl Scholz o ukrajinské krizi a napjatých vztazích Západu s Moskvou. "Máme dvojí strategii. Chceme Rusko odradit od útoku na Ukrajinu. A zároveň jsme připraveni k dialogu s Ruskem," prohlásil kancléř.

Ruské vojenské aktivity u ukrajinských hranic podle Scholze bezprostředně ohrožují i Pobaltí. "Očekáváme od Ruska, že napětí zmírní," řekl. Zdůraznil také, že evropští spojenci jsou jednotní a rozhodní.

"Rusko se nás pokouší dostat do dob zájmových sfér," řekla estonská premiérka Kallasová. "Vypadá to, jako by Rusko chtělo v Evropě budovat nové zdi," dodala. Také litevský prezident Nauséda poukázal na to, že Moskva svými požadavky vůči NATO usiluje o změnu bezpečnostní situace v Evropě. "Proto je nyní důležitější než kdy jindy, abychom bránili své hodnoty," řekl.

Požadavky Ruska, které se mimo jiné domáhá závazku, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance, odmítl i lotyšský premiér Kariňš. "Věříme v jednotu a demokratickou unii," řekl. "Budoucnost Německa leží v rukou německých obyvatel. Budoucnost Ukrajiny spočívá stejně tak na rozhodnutí Ukrajinců. To je přitom dnes zpochybňováno," dodal.