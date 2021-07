Papež František se po operaci nadále zotavuje, oznámil Vatikán

"Postupně začíná pracovat a nadále se prochází po chodbách (nemocničního) apartmánu. (V pátek) odpoledne sloužil mši svatou v soukromé kapli a večer pojedl s těmi, kteří jsou mu v těchto dnech ku pomoci," uvedl ve vyjádření mluvčí Vatikánu Matteo Bruni.

Čtyřiaosmdesátiletý František je v nemocnici poprvé od roku 2013, kdy se stal hlavou katolické církve. Vatikán již dříve uvedl, že v péči lékařů na římské klinice Gemelli zůstane nejméně do konce tohoto týdne, z nemocničního balkonu rovněž přednese nedělní polední modlitbu. Bude to přitom poprvé, co ji neodslouží z Vatikánu kromě několika příležitostí, kdy byl na zahraničních cestách.