Práva sexuálních menšin: Další země zrušila zákon proti LGBT, znepokojivý je ale vývoj v Polsku

Počet zemí, v nichž je homosexualita trestná, se letos o jednu snížil. V Gabonu totiž zrušili příslušný zákon přijatý teprve v roce 2019. Gabonský zákon namířený proti stykům osob stejného pohlaví tak měl podle zástupce ILGA Lucase Ramóna Mendose "nejkratší život" z podobných norem v moderní historii. "Minulý týden navíc bhútánský parlament schválil zákon, který dobrovolný sex osob stejného pohlaví dekriminalizuje," dodal Ramón Mendos.

📣 @ForCivicEU's #CivicSpaceWatch report 2020 is out!



Our own @AkramKuban and @ManonYzermans have contributed to the report which overviews of the impact of #COVID19 on LGBTI people & on the LGBTI civic space.



Read more and download your own copy here: https://t.co/v5bVEVZ5qk