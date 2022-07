Ruský soud pozastavil práci svazu novinářů kvůli údajné diskreditaci armády

Státní zastupitelství podle Vedomosti tvrdí, že svaz využívá informační zdroje na internetu, kde se objevují zprávy "protiprávní povahy". Tím podle prokuratury uskupení porušuje "lidská práva a svobody a způsobuje škody na veřejném pořádku a veřejné bezpečnosti, společnosti a státu."

Důvodem pozastavení činnosti svazu bylo "zveřejnění sdělení obsahujícího nepřesné informace o průběhu zvláštní vojenské operace na ochranu Doněcké lidové republiky (DNR) a Luhanské lidové republiky (LNR), jejímž cílem bylo zdiskreditovat použití ruských ozbrojených sil". O jakou konkrétní informaci se jedná, není upřesněno, podotkl web Meduza. DNR a LNR jsou mezinárodně neuznané proruské separatistické útvary na východě Ukrajiny, které vyhlásily nezávislost v roce 2014 a které Moskva uznala krátce před zahájením své invaze na Ukrajinu.

Svaz novinářů a pracovníků médií založili v Rusku v roce 2016 žurnalisté redakcí RBK, Novaja gazeta, Slon.ru, Mediazona a několika dalších titulů. Vznikl po útoku na pracovníky médií a ochránce lidských práv v březnu 2016, kteří byli na cestě z Ingušska do Grozného, upozorňuje Meduza, podle níž mělo uskupení v roce 2020 kolem 600 aktivních členů, většinou pracovníků nezávislých médií.

Ruští poslanci krátce po ruské invazi na Ukrajinu schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Moskva svou agresi na Ukrajině označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu. Kyjev hovoří o bezdůvodné a neopodstatněné vojenské agresi a opakuje, že pro Rusko nikdy nepředstavoval hrozbu.

V Rusku jsou známy už stovky případů stíhání na základě tohoto nového zákona, podotkla Meduza. Minulý týden moskevský soud poslal na sedm let do vězení městského zastupitele Alexeje Gorinova, který podle něj šířil falešné zprávy o ruské armádě. Gorinov odsoudil ruský útok na Ukrajinu a označil ho za válku, napsal ruskojazyčný server BBC.