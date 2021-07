Vakcíny jen v Británii zabránily 22 milionům nákaz, zachránily až desetitisíce životů

Van-Tam vychází totiž z analýzy úřadu pro veřejné zdraví Public Health England (PHE), která hledala odpověď na otázku, kolik úmrtí po nákaze koronavirem by nastalo bez vakcín a zároveň bez zavedení nových protiepidemických restrikcí. "Nemělo by ale být překvapením, že takovýto model naznačuje, že vakcíny mohly jen v Anglii zachránit desetitisíce životů," hodnotí analytik BBC Robert Cuffe. Dodal, že i při prosté aplikaci loňského podílu smrtelných případů na počet nákaz zaznamenaný v letošním roce by mohl rozdíl v počtech úmrtí být v řádech tisíců.

Podle PHE přitom vakcinace zabránila asi 22 milionům infekcí virem SARS-CoV-2. Van-Tam o odhadech informoval v diskusním pořadu stanice Radio 1, do kterého se zapojovali i lidé, kteří vyjadřovali obavy z očkování proti covidu-19. Poradce vlády ve vysílání mimo jiné řekl, že čím více obyvatel bude naočkovaných, tím nižší bude pravděpodobnost nového "lockdownu".

Británie se řadí k zemím s nejvyšším podílem očkovaných obyvatel, alespoň jednu dávku vakcíny zde dostalo skoro 90 procent dospělých, zatímco očkování má ukončených 71,4 procenta dospělé populace. Spojené království svou očkovací kampaň zahájilo už v první polovině prosince poté, co jako první země na světě povolilo nasazení covidové vakcíny od konsorcia Pfizer/BioNTech.

Země s více než 65 miliony obyvatel zaznamenala od počátku pandemie na 129.500 úmrtí, která nastala nejpozději 28 dní po pozitivním testu na koronavirus. Na úmrtních listech se covid-19 v Británii objevil mezi příčnami smrti ve více než 153.000 případech.

V poslední době počty hlášených úmrtí spojených s koronavirem opět rostou v návaznosti na novou vlnu nákazy. Oběti ovšem nepřibývají zdaleka tak rychle jako při předchozích vlnách epidemie, navíc počty infekcí několik posledních dní klesají. Dnes Británie oznámila 31.117 nových případů, což je skoro o 9000 méně než před týdnem. Zároveň poprvé za poslední měsíc klesla bilance nemocničních pacientů s koronavirem, která je těsně nad 6000. Na vrcholu zimní vlny epidemie registrovala Británie skoro 40.000 hospitalizovaných.