Vatikán otevřel archivy z doby "Hitlerova papeže" Pia XII., bádání narušila epidemie koronaviru

"Doufáme, že najdeme zdroj odpovědí na naše otázky," řekl u vstupních dveří vatikánského archivu historik Hubert Wolf z Münsterské univerzity. Podle agentury DPA byl velmi nadšený a zvědavý, co v prvních kartonech archivu najde.

Do Vatikánu se dnes sjeli experti z různých zemí, zatím se ke vstupu do této části archivu zaregistrovalo na 150 zájemců. Někteří ale svou cestu odložili kvůli obavám z nákazy novým koronavirem. Podle DPA tak učinila například Američanka Suzanne Brownová-Flemingová z památníku holokaustu ve Washingtonu, která odletěla z Říma zpět do USA. Se svým týmem se do Vatikánu vrátí během následujících měsíců.

Otevření archivů z doby papeže Pia XII. oznámil papež František před rokem s tím, že církev se historie nebojí. Uvedl také, že doufá, že tím přispěje k objektivnímu historickému posouzení "skvělých momentů tohoto papeže i okamžiků velkých těžkostí i těžkých rozhodování".

Kromě dokumentů z doby holokaustu se historici těší i na dokumenty, které jim pomohou objasnit chování církevních představitelů z doby studené války, a to zejména vůči zemích socialistického bloku v čele s Moskvou i vůči tehdy nově vznikajícímu státu Izrael.

Na dokumenty zejména z poválečné doby je zvědavý také český historik Jaroslav Šebek. I on se do vatikánského archivu chystá, a to zřejmě v dubnu, pokud mu v tom nezabrání opatření vydaná případně českou vládou kvůli novému koronaviru, řekl dnes ČTK.