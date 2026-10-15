Nádor, který měl v plicích papež Lev, je zhoubný, potvrdili lékaři. Rekonvalescence může trvat déle, než se čekalo

Libor Novák

15. října 2026 15:26

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.
Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu. Foto: Reprofoto AP

Papež Lev XIV. se v římské nemocnici Gemelli úspěšně zotavuje po náročné operaci plic, při které mu lékaři odstranili část pravého orgánu. Následná histologická vyšetření odebrané tkáně potvrdila, že šlo o zhoubný nález neboli plicní adenokarcinom. Vatikánské tiskové středisko přesto ujišťuje, že pooperační průběh prozatím odpovídá standardním lékařským předpokladům.

Přestože oficiální místa hovoří o normálním vývoji rekonvalescence, peruánská prezidentka Keiko Fujimoriová v televizním rozhovoru varovala před možným zpožděním. Podle jejích slov může celková rekonvalescence hlavy katolické církve trvat o několik týdnů déle, než se původně předpokládalo. Tato situace by mohla ohrozit jeho plánovanou a vysoce očekávanou apoštolskou návštěvu Jižní Ameriky, která měla začít v listopadu.

71letý pontifik má k jihoamerické zemi velmi vřelý vztah, neboť tam v minulosti působil jako misionář. Ošetřující lékařský tým v průběhu středy informoval, že papež již začal vstávat z lůžka a chodit po svém pokoji. Během dne rovněž bez problémů zkonzumoval snídani i oběd a jeho základní zdravotní hodnoty zůstávají v normálním rozmezí.

Samotný chirurgický zákrok trval necelé tři hodiny a vedl jej přední hrudní chirurg Stefano Margaritora. Malý plicní uzlík byl objeven zcela náhodně při běžné preventivní lékařské prohlídce. Papež se před časem odhodlal k nezvyklému kroku a informoval o svém zdravotním problému věřící během nedělní modlitby.

Během pobytu v nemocnici vydal Vatikán první oficiální vzkaz, který nemocný papež adresoval účastníkům církevního setkání. Zpráva byla věnována desátému výročí vydání významného dokumentu o katolické doktríně z roku 2016. V textu vyjádřil hlubokou vděčnost za veškeré modlitby a podporu, které se mu od věřících dostává.

Zprávy z rodinného kruhu mezitím přinesly informaci, že se se závažnou onkologickou chorobou potýká také papežův bratr Louis. Ten podstupuje léčbu krvinkového onemocnění, avšak v rozhovoru pro média vyjádřil velký optimismus ohledně bratrova uzdravení. Podle jeho slov lékaři objevili nádor včas, což dává hlavě církve šanci na návrat k plnému plnění povinností.

Odborníci podle NBC News poukazují na fakt, že nemalobuněčný plicní karcinom tvoří naprostou většinu všech diagnostikovaných případů tohoto onemocnění. Toto závažné zdravotní riziko přitom ohrožuje kuřáky i nekuřáky bez ohledu na jejich dřívější životní styl. V případě Liva XIV. není veřejně známo, že by kdy v minulosti kouřil tabákové výrobky.

Zpráva o papežově hospitalizaci vyvolala vlnu solidarity a soucitu po celém křesťanském světě. Vatikánské Svatopetrské náměstí zaplnily davy lidí, kteří se modlí za jeho rychlé a úspěšné uzdravení. Své přání brzkého návratu do úřadu poslaly také desítky významných politiků a náboženských představitelů.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio veřejně požádal o sílu pro hlavu církve a boží vedení pro ošetřující personál. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve svém prohlášení zdůraznil nezastupitelný hlas papeže v současném globálním dění. Podle jeho slov má stanovisko Svatého stolce obrovskou hodnotu pro lidi bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost.

Newyorský arcibiskup Ronald Hicks rovněž vydal oficiální prohlášení k probíhající rekonvalescenci. Vyjádřil v něm vděčnost za úspěšný průběh operace a popřál papeži klidné sílení v dalších dnech. Církevní představitelé doufají, že pontifik bude brzy schopen opustit nemocniční lůžko.

Závažná diagnóza však pravděpodobně výrazně promluví do nabitého harmonogramu hlavy státu i církve. Ještě před několika týdny přitom papež vedl obrovskou mši pod širým nebem v Paříži a varoval před riziky umělé inteligence. Budoucí program výjezdů do zahraničí nyní závisí výhradně na doporučeních ošetřujících lékařů.

Zotavování probíhá v desátém patře římské nemocnice v bezprostřední blízkosti prostor, které slouží jako náhradní papežský byt. Pokoje jsou vybaveny vlastním malým chrámem pro soukromé modlitby, což papeži usnadňuje duchovní život během léčení. Bezpečnostní opatření v okolí zdravotnického zařízení zůstávají nadále přísná, aby byl zajištěn potřebný klid. 

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