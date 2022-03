Zelenskyj vyzval Moskvu k jednáním, jinak se bude Rusko z války dlouho zotavovat

"Chci, aby mě teď všichni poslouchali, zejména v Moskvě. Nastal čas na setkání, je čas si promluvit," řekl. "Nastal čas obnovit územní celistvost Ukrajiny. V opačném případě budou ztráty pro Rusko tak velké, že vám bude zotavení trvat několik generací," dodal.

Ukrajinský prezident rovněž řekl, že Rusko úmyslně blokuje dodávky humanitární pomoci do měst, která jsou často pod silnou ruskou palbou. "Je to úmyslná taktika (...). Je to válečný zločin a budou se za to zodpovídat, na 100 procent," poznamenal.

Dodal rovněž, že stále nejsou informace o tom, kolik lidí zahynulo v rozbombardovaném divadle v obléhaném přístavu Mariupol. V krytu v budově se podle něj ukrývaly stovky lidí, úřady již od čtvrtka uvádějí, že se jich podařilo dostat ven přes 130. Dnes doplnily, že zatím neregistrují žádné úmrtí, odklízení trosek však podle nich komplikuje pokračující ruské ostřelování.