Z návrhu závěrečného dokumentu klimatické konference COP31 v Turecku zmizely veškeré zmínky o fosilních palivech, což podle aktivistů hrozí proměnou summitu v takzvanou konferenci duchů. Druhý návrh klíčového textu, zveřejněný ve čtvrtek odpoledne v závěrečných hodinách jednání, vypustil závazek k útlumu fosilních paliv a oslabil cíle týkající se elektrifikace. Souběžné texty navíc nedokázaly rozpracovat, jak rozvojové země získají finanční pomoc potřebnou ke zvládání klimatické krize.
Panama přistoupila k nezvyklému kroku a v dopise adresovaném tureckému a australskému předsednictví oznámila, že pokud nebudou splněny všechny její požadavky, jakýkoli výsledek zablokuje. Ministr životního prostředí Panamy Juan Carlos Navarro v dopise napsal, že delegáti pozorně naslouchali projevu za projevem, ale zatímco zní nekonečná řečnictví, planeta je ničena a svět mimo konferenční sál očekává radikální změnu, kterou jednání nepřinášejí. Protože klimatická jednání vyžadují shodu všech stran, může postoj Panamy, zejména pokud se k němu přidají další státy, zvrátit výsledek rozhovorů v jejich závěru.
Takzvaný zastřešující text má být hlavním výstupem summitu COP31 a obsahuje závazky směřující k naplnění cílů pařížské dohody o omezení růstu teplot a odvrácení nejhorších dopadů globálního oteplování. Společné předsednictví Austrálie a Turecka však zkrátilo pondělní osmnáctistránkový první návrh na polovinu a vyškrtlo řadu závazků, na něž zranitelné státy spoléhaly, včetně útlumu fosilních paliv a silnější podpory pro přizpůsobení se extrémnímu počasí. Státy se sice na konferenci COP28 v roce 2023 dohodly na odklonu od fosilních paliv, ale od té doby se nepodařilo tyto ambice konkrétně naplnit.
Ředitel think tanku Power Shift Africa Mohamed Adow varoval, že komunity v první linii budou sledovat výsledek se zoufalstvím a že pokud tato verze textu zůstane, půjde o konferenci duchů bez hmatatelného výsledku. Jeho hodnocení, že rozhovory umlčel odpor některých zemí těžících fosilní paliva, podpořili aktivisté po celém světě. Globální koordinátorka aliance Global Campaign to Demand Climate Justice Rachitaa Guptaová uvedla, že příčina klimatické krize i to, kdo by za ni měl platit, jsou jasné, zatímco globálnímu severu chybí politická vůle poskytnout finance, což vnímá jako morální bankrot.
Aktivisté vyzvali rozvojové země, aby nové návrhy odmítly a dál usilovaly o lepší výsledek. Podle Andrease Siebera z organizace 350.org se předsednictví COP31 dopouští ostudného selhání vedení, když jeden z určujících problémů současnosti zredukovalo na nepohodlný odstavec, a označil nedostatek financí pro chudší státy od bohatých zemí za historickou ostudu a nezodpovědnost.
Australský ministr pro klima a energetiku a předseda jednání Chris Bowen odpovědnost za slabý text připsal přítomným zemím s tím, že předložili návrh, který podle konzultací nabízí největší šanci na co nejambicióznější výsledek, jaký konsenzus dovolí. Jeho turecký protějšek a předseda konference Murat Kurum naopak mluvil o velkém nadšení vyjednávajících států a o silném závazku k pařížské dohodě. Vypuštění samotných slov fosilní paliva obhajoval tím, že už bylo dohodnuto na předchozích klimatických konferencích, a odmítl, že by šlo o ústup.
Závazek přechodu od fosilních paliv nahradil v textu slabší slib nevratného globálního přechodu k nízkým emisím skleníkových plynů a odolnosti vůči klimatu, zatímco zůstal zachován cíl udržet růst globální teploty do jednoho a půl stupně Celsia nad předindustriální úrovní, ačkoli je již jisté, že bude překročen. Závazek pokrýt do roku 2035 pětatřicet procent konečné světové spotřeby energie elektřinou byl změněn na dobrovolnou možnost v rámci širšího souboru opatření.
V samostatné vyjednávací linii věnované financování klimatu vznikl na předposlední oficiální den dvoutýdenního summitu převážně prázdný dokument, který ukázal, že státy nepokročily při naplňování slibu bohatých zemí poskytnout rozvojovému světu do roku 2035 tři sta miliard dolarů ročně. Odděleně na summitu v čínském Šen-čenu čínský vůdce Si Ťin-pching, americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin slíbili zvýšit výrobu a dodávky rafinovaných ropných produktů ve prospěch všech zemí, což Tlou Ramaru z africké vyjednávací skupiny označil za pokrytectví.
Zatímco delegace probíraly obsah návrhů textů, australské a turecké předsednictví zahájilo schůzky s hlavními vyjednávacími skupinami i jednotlivými státy, které měly pokračovat přes čtvrteční noc a pravděpodobně i do pátečního rána. Přestože je oficiální konec rozhovorů naplánován na pátek v osmnáct hodin tureckého času, klimatické konference se často protahují.
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