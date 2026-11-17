Ukrajina závažně poškodila Kerčský most, který spojuje okupovaný poloostrov Krym s pevninským Ruskem. Podle dostupných fotek se masivní ocelový oblouk v centrální části mostu zřítil do moře, informuje britský Guardian. Kyjev to považuje za symbolickou ránu Kremlu.
Ukrajinský úspěch nastal po druhém útoku ve dvou dnech. Předcházely mu měsíce, během nichž se ukrajinská armáda snažila s pomocí dronů zneškodnit ruskou protivzdušnou obranu v oblasti. Podle komentátorů nebude jednoduché kovový oblouk nahradit. Trosky se navíc zřítily do vody, kde zablokovaly místní hlavní námořní trasu.
Kremlem dosazený gubernátor Sergej Aksjonov potvrdil, že most je po pondělním uzavření mimo provoz. "Nepřítel znovu zaútočil na Krymský most. Provoz je v tuto chvíli zastaven. Vyzýváme občany a návštěvníky Krymu, aby nejezdili směrem k mostu a vzali restrikce na vědomí při plánovaní cest," uvedl.
Ukrajina dříve deklarovala, že Kerčský most považuje za nelegální stavbu, protože okupovaný Krymský poloostrov, k jehož anexi došlo v roce 2014, nadále považuje za své území. Ukrajinská armáda se opakovaně snažila o zničení konstrukce, ať už bombou v nákladním autě nebo námořním dronem.
Rusové přistoupili k odvetným útokům proti cílům na Ukrajině. Konkrétně se zaměřili na dva kyjevské mosty přes řeku Dnipro a také na další kritickou infrastrukturu. Při útocích použili bezpilotní drony a rakety.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák