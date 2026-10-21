Konec voleb do EP, možnost vyvázat Německo... AfD dnes představí nový program

Spolupředsedkyně německé pravicově populistické strany Alternativa pro Německo Alice Weidelová představí ve středu v Evropském parlamentu nový programový dokument své strany. Návrh zaměřený na radikální proměnu Evropské unie počítá se zrušením přímých voleb do Evropského parlamentu, výrazným omezením pravomocí Evropské komise a možností pro Německo vyvázat se ze společných unijních politik. Alternativa pro Německo tímto krokem navazuje na nedávné úspěchy v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku, které jí dodaly nový politický impuls.
Strategický dokument s názvem Nová dohoda pro Evropu zatím nepožaduje přímý odchod Německa z Evropské unie ani z eurozóny. Namísto toho navrhuje celkovou revizi unijních smluv, která by vedla k osekání pravomocí evropských institucí a zmrazení společného rozpočtu. Přímé volby do Evropského parlamentu by podle představ strany měly nahradit delegace jmenované národními parlamenty a ze samotné Evropské komise by se podle tohoto plánu stal pouze administrativní orgán bez politického rozhodování.
Sousední Francie řeší obdobnou rétoriku ze strany pravicových sil, přičemž představitelka francouzského Národního sdružení Marine Le Penová nedávno v Bruselu představila vlastní vizi, v níž rovněž požaduje proměnu Evropské komise v pouhý sekretariát členských států a poloviční snížení francouzských příspěvků do společného rozpočtu. Obě strany tak koordinovaně zpochybňují současný posun unijních orgánů k větší integraci a federativnímu uspořádání.
Alternativa pro Německo plánuje využívat právo veta k zablokování budoucí unijní legislativy o financování a vyhrožuje zastavením německých příspěvků, pokud Brusel odmítne reformní požadavky. Strana navíc požaduje větší rozhodovací práva pro silné ekonomiky v Evropské centrální bance, odmítá zavedení digitálního eura a žádá pro Německo výjimky v oblastech migrační, daňové, sociální i obranné politiky. Stejně tak odmítá plnění unijních ekologických cílů v rámci Zelené dohody.
Za klíčový okamžik pro prosazení těchto hlubokých změn označuje programový dokument rok 2029, kdy se budou současně konat volby do Evropského parlamentu i německé spolkové volby. Vedení Alternativy pro Německo věří, že v tomto roce získá pravicový blok v evropském zákonodárném sboru většinu. Pokud by však reformní úsilí selhalo a Evropská unie odmítla ustoupit, plánuje strana prosazovat uspořádání celostátního referenda o setrvání Německa v Unii.
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Zdroj: Libor Novák