Lidstvo vyhlíží očkování proti koronaviru. Experti se neshodnou, kdy bude

Britský vědec Sir Patrick Vallance a jeho americký kolega Anthony Fauci tvrdí, že vakcína bude k dispozici za 12 až 18 měsíců, ale oponenti naznačují, že vakcína pro rizikové skupiny může být k dispozici mnohem dříve, píše deník The Guardian.

„Opravdu záleží na tom, co tím myslíme, mít očkování,“ říká Marian W. Wentworthová, která je generální ředitelkou společnosti Management Sciences for Healt (MSH), globální neziskové organizace, která spolupracuje s vůdci v zemích s nízkými a středními příjmy na budování silných a udržitelných zdravotnických systémů.

„Pokud máte na mysli to, které pomůže k hromadnému očkování populace, které umožní návrat k běžnému životu, pak je doba 12 až 18 měsíců v pořádku,“ uvedla Wentworthová. Podle nouzových pravidel regulačních agentur pro léčiva a Světové zdravotnické organizace (WHO) je možné experimentální léčbu zahájit dříve u rizikových skupin, jako jsou například zdravotníci.

Adrian Hill, ředitel Jennerova institutu, který se zaměřuje na navrhování a vývoj vakcín proti infekčním onemocněním převládajícím v rozvojových zemích, jako jsou HIV, malárie a tuberkulóza, uvedl pro The Guardian, že vakcína proti onemocnění COVID-19 by mohla být připravena do léta. Vedoucí skupiny Sarah Gilbertová po tomto vyjádření uvedla, že prokazatelně účinná vakcína nebude připravena před podzimem letošního roku.

Aliance CEPI, která financuje a koordinuje vývoj nových očkovacích látek pro prevenci a potlačování epidemií infekčních chorob navrhla řešení pro urychlení vývoje očkování. Podle článku zveřejněném v The New England Journal of Medicine představila zrychlení procesu, které zahrnuje zvýšení výrobní kapacity dříve, než budou k dispozici dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti, nebo souběžné testování zvířat a lidí v malé skupině. Zrychlené procesy na vývoj vakcíny se již provádějí. Biotechnologická firma Moderna zahájila testování na lidech již 16. března a ostatní instituce ji budou brzy následovat.

Další návrh pro urychlení vývoje vakcíny proti viru SARS-CoV-2 počítá s dobrovolníky. Vakcína bude aplikována na dobrovolníkovi, který poté bude nakažen virem SARS-CoV-2. Tento návrh je eticky sporný, protože vědci stále nedokážou s jistotou říct, proč tolik mladých lidí musí být hospitalizováno a připojeno na ventilátory.

V současné době je více jak 70 vakcín, které by mohly být účinné v boji proti viru SARS-CoV-2, ale zatím žádná nemá licenci, která by deklarovala bezpečnost a účinnost. Ve chvíli, kdy vakcína dostane licenci, vyvstávají další otázky v oblasti prioritizace, např. kdo dostane vakcínu jako první.

Podle dostupných informací můžeme očekávat vakcínu až příští rok, ale podle Wentworthové to znamená, že populace bude v budoucnosti lépe chráněna. „To, co se teď naučíme, nám už nikdo nevezme,“ dodala.